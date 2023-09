Die Hotelkette Ritz-Carlton sticht mit exklusiven Luxuslinern in See. Das ist nichts für die schmale Brieftasche

Wem eine Kreuzfahrt auf der einen Seite ein bisserl zu wenig exklusiv ist und wem auf der anderen Seite keine eigene Yacht zur Verfügung steht, dem hilft die Hotelkette Ritz-Carlton mit ihrer 2022 ins Leben gerufenen Yacht Collection aus dieser Zwickmühle. Zwei Schiffe hat man mittlerweile am Start: die Evrima und seit März dieses Jahres die Ilma. Kreuzfahrten mit Letzterer werden ab 2024 angeboten.

Die Evrima vor Saint-Barthélemy: Auf bis zu 298 Gäste kommen 246 Crew-Mitglieder. The Ritz Carlton Yacht Collection

Wie man es von einer Luxushotelkette erwarten kann, bieten die Schinakeln alles, was das Herz des verwöhnten Gastes höher schlagen lässt. Vor allem, verglichen mit anderen Kreuzfahrtschiffen, jede Menge Platz. 190 Meter ist zum Beispiel die Evrima lang, 24 Meter breit und verfügt über acht Decks. An Bord befinden sich ausschließlich Suiten, mit Wohnflächen zwischen 35 und 157 Quadratmetern und Terrassen, die mindestens 7,5 Quadratmeter groß sind. 149 sind Suiten sind es insgesamt. Das macht das Schiff bezüglich des Platzangebots pro Passagier zum Spitzenreiter unter den Kreuzfahrtschiffen. Auf bis zu 298 Gäste kommen 246 Crew-Mitglieder. Sprich: Das Crew-zu-Passagier-Verhältnis ist außergewöhnlich.

Damit nicht genug, befinden sich fünf Top-Restaurants an Bord, eines wird vom Drei-Sterne-Koch Sven Elverfeld geleitet. Sauna, Dampfbad, Ruhezonen etc. dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ebenso wenig wie die großzügige Sonnenterrasse der Marina, wo sich auch der Pool befindet. Wenn das Schiff vor Anker liegt, können Gäste direkt von der Marina ins Wasser springen. Die Preise für einen Aufenthalt an Bord sind erwartungsgemäß happig. Für eine einwöchige All-inclusive-Kreuzfahrt im Mittelmeer mit Butler-Service muss man schon mit rund 4.600 Euro pro Teilnehmer rechnen. Elftätige Kreuzfahren im Mittelmeer können pro Person aber auch an die 20.000 Euro kosten. (max, 18.9.2023)