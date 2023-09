Neue Geschäfte, modernere Häuser und verbaute Wiesen – was hat sich über die Jahre in Ihrer Umgebung getan?

"Früher war hier alles Wiese!" Diesen Satz höre ich immer, wenn ich mit meiner Mutter an ihrem Elternhaus vorbeifahre. Sie bewohnten damals eine Zweizimmerwohnung in einem Haus, das heute wohl als kleines Einfamilienhaus durchgehen würde. Noch weitere zwei Familien wohnten in dem restlichen Gebäude. Gut, das war in den späten 50er-Jahren, und seither hat sich viel getan. Aber auch ich kenne das Phänomen, wenn ich in meiner Heimatstadt auf Besuch bin. Damals waren neben der Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, große Felder, die landwirtschaftlich genutzt wurden – heute ist dort ein klassisches Gewerbegebiet mit Einkaufszentrum, Baumarkt und riesigen Parkplätzen davor, während die Innenstadt zusehends verwaist. Ein Anblick, den man in österreichischen Ortschaften mittlerweile gut kennt.

Der Putz bröckelt nicht mehr –was hat sich sonst noch so in Ihrer Wohngegend verändert? Getty Images/Gerd Harder

Aber nicht nur in kleineren Städten, Gemeinden und Dörfern hat sich das Ortsbild verändert, auch in großen Städten hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. In Wien zum Beispiel hat der U-Bahn-Bau viel Veränderung mit sich gebracht, ein Trend, der sich mit dem Ausbau der U5 wohl fortsetzen wird. Geschäfte haben zugesperrt, neue sind dazugekommen, Straßen wurden zum Teil verkehrsberuhigt und begrünt, an anderer Stelle wurden sie ausgebaut. Die Wohnbedürfnisse der Menschen haben sich geändert, Firmen und Büros haben sich neu angesiedelt oder sind abgewandert, und neue Grätzeln sind entstanden. So habe ich mich bei einem Spaziergang durch das Nordwestbahnviertel, wo schon viele neue Wohnungen gebaut wurden und noch weitere entstehen, dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe: "Früher war hier alles Wiese!" Wobei es vermutlich mehr eine Gstättn zwischen Gleisen war. Aber es zeigt deutlich, wie sich die Umgebung über die Jahre verändert hat.

Wie hat sich das Ortsbild in Ihrer Umgebung verändert?

Erkennen Sie den Ort, die Gemeinde, das Stadtviertel Ihrer Kindheit kaum wieder? Was vermissen Sie von damals, und was gefällt Ihnen heute daran mehr? Gibt es vielleicht auch Geschäfte, Veranstaltungsorte oder Gebäude aus vergangenen Tagen, die auch etwas aus der Zeit gefallen wirken? Erzählen Sie im Forum, wie Sie die Veränderung Ihrer Umgebung wahrnehmen! (wohl, 19.9.2023)