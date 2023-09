Seattle - Vor gut einem Jahr endete eine der längsten Fernsehserien der Welt mit einem emotionalen Finale: die australische Kultsoap "Neighbours" (deutsch: "Nachbarn"). Nun gibt es ein Comeback auf den Streamingplattform von Amazon im angelsächsischen Raum. Ob die Serie perspektivisch auch in Österreich zu sehen sein wird, ist vorerst noch unklar.

Mischa Barton ist bei neuen "Neighbours"-Folgen mit dabei. Foto: APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX

Für australische TV-Fans wird die Daily Soap zudem montags bis freitags auf den Sendern Channel 10 und 10 Peach ausgestrahlt. Zu den Gaststars gehört Guy Pearce ("L.A. Confidential"), einer der "Neighbours"-Urgesteine. Zudem ist Mischa Barton ("O.C., California") dabei: "Ich freue mich, Teil des nächsten Kapitels dieser legendären Show zu sein", zitierte der australische Sender "ABC" die gebürtige Britin. Popikone Kylie Minogue, die durch die Serie einst bekannt geworden war, wird den Angaben zufolge allerdings zunächst nicht mitspielen.

Fast 9.000 Folgen

Der britische Privatsender Channel 5 hatte "Neighbours" im vergangenen Jahr nach 37 Jahren aus finanziellen Gründen abgesetzt. Bei der letzten der fast 9.000 Episoden waren Ende Juli 2022 noch einmal die großen "Neighbours"-Stars dabei, neben Kylie Minogue auch Jason Donovan und die oscarnominierte Schauspielerin Margot Robbie ("Barbie").

Erzählt wird das Leben der Bewohner der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne. Auch Russell Crowe und Natalie Imbruglia hatten einst ihre Karrieren dort gestartet. In Großbritannien ist die Serie seit Jahrzehnten noch beliebter als in ihrer australischen Heimat. (APA, 18.9.2023)