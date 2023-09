New York Zehntausende bei Klima-Protest im Vorfeld von UN-Gipfel

Vor Beginn der UN-Generalversammlung sind in New York zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz und ein Ende fossiler Brennstoffe auf die Straße gegangen. An den Protesten am Sonntag nahmen rund 700 Organisationen und Aktivistinnengruppen teil