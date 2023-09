Google-CEO Sundar Pichai redet vor Gericht gerade über die Zukunft von KI. Die Entlassung von Menschen wird wohl ein Dauerbrennerthema in der Tech-Branche bleiben. EPA/MICHAEL REYNOLDS

Bereits am Mittwoch ließ der US-Konzern intern wissen, dass man sich von mehreren Hundert Personen in der Personalabteilung trennen werde. Später bestätigte ein Sprecher von Google die Nachricht gegenüber mehreren US-Medien.

Effizienz fortsetzen

Im Jänner dieses Jahres musste der Tech-Konzern rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen lassen. Es war die größte Kündigungswelle, die Google je vornahm. Damals traf es vor allem Leute aus den diversen Entwicklungsabteilungen. In dieser Woche ist die Personalabteilung betroffen, auch weil man in Sachen Recruiting in den letzten Monaten stark zurückfahren musste.

"Wie wir bereits sagten, investieren wir weiterhin in Spitzeningenieure und technische Talente und verlangsamen aber gleichzeitig das Tempo unserer generellen Einstellungen", sagte Courtenay Mencini, eine Google-Sprecherin, in einer Erklärung. "Dementsprechend ist auch die Anzahl der Anfragen für unsere Personalvermittler zurückgegangen. Um unsere wichtige Arbeit zur Sicherstellung unserer Effizienz fortzusetzen, haben wir uns deshalb schweren Herzens dazu entschlossen, die Größe unserer HR-Abteilung zu reduzieren."

Man werde die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen, eine neue Position zu finden, sei es im Unternehmen selbst oder anderswo. (red, 19.9.2023)