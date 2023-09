Camping.info, ein Berliner Reiseportal mit jährlich mehr als 110 Millionen Seitenaufrufen, hat das bisherige Nutzerverhalten der Camper in der Saison 2023 analysiert. Das neue Ranking zeigt, welche der über 23.000 auf dem Portal gelisteten Campingplätze am häufigsten aufgerufen wurden und damit bei Campern besonders gefragt sind. Demnach liegt der Campingplatz Campeggio Europa Silvella in der Lombardei ganz weit vorne in der Gunst der Nutzerinnen und Nutzer.

Campeggio Europa Silvella in der Lombardei Campeggio Europa Silvella

An zweiter Stelle steht das besonders hundefreundliche Camp Mondseeland, gefolgt vom ganzjährig geöffneten Campingplatz Berau am Wolfgangsee in Oberösterreich. Auch Camping Village Marina di Venezia (Platz vier) und Camping Union Lido (Platz fünf) in Venetien gehören zu den Top-Plätzen des Sommers. Während italienische und österreichische Campingplätze die obersten Plätze dominieren, schaffen es auch zwei deutsche und ein slowenischer Platz unter die Top Ten der Sommer-Plätze des Jahres.

Camp Mondseeland in Oberösterreich Camp Mondseeland

Die Top-Ten-Campingplätze des Sommers 2023

Auf Österreich heruntergebrochen ergibt sich folgendes Bild:

1. Camp Mondseeland (Oberösterreich)

2. Berau am Wolfgangsee (Oberösterreich)

3. Ferienparadies Natterer See (Tirol)

4. Grubhof (Salzburg)

5. Camping Sonnenland (Burgenland)

6. Camping Brunner am See (Kärnten)

7. Camping Grabner (Oberösterreich)

8. Hochoben Alpin Camping Mallnitz (Kärnten)

9. Sportcamp Woferlgut (Salzburg)

10. Camping Innsbruck – Kranebitterhof (Tirol)

Im Ländervergleich gilt Deutschland als weitaus populärstes Campingziel: Rund 40 Plätze des Rankings befinden sich in Deutschland. Innerhalb Österreichs werden Campinganlagen in Salzburg (sechs Plätze) auf Camping.info am meisten gesucht, gefolgt von Kärnten (vier Plätze), Tirol (drei Plätze) und Oberösterreich (drei Plätze). Auch ist jeweils ein Campingplatz aus Wien und aus dem Burgenland im Top-100-Ranking vertreten. (red, 19.9.2023)