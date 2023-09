Liebe Leserin, lieber Leser,

die Vorstellung einer neuen iPhone-Generation mag immer das meiste öffentliche Interesse auf sich ziehen, für die breite Masse ist aber eigentlich ein anderer Schritt wichtiger. Noch im Verlaufe des Montags will Apple seine neue Softwaregeneration iOS 17 veröffentlichen, wir haben uns schon mal im Detail angesehen, was die neue Version alles so bieten kann.

Apropos iPhone: Wie sich zeigt, ist das iPhone 15 Pro Max – und damit einmal mehr das teuerste Modell – das am meisten nachgefragte. In Kombination mit Produktionsproblemen hat das sehr unerfreuliche Konsequenzen für jene, die auf so ein Gerät warten.

Außerdem haben wir heute noch ein Interview mit dem RTR-Chef, einen leicht verärgerten Kommentar über die Regulierung von E-Scootern sowie den Erkenntnisgewinn, dass Tiktok immer mehr für Piraterie im größeren Stil genutzt wird.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

