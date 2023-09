19.40 REPORTAGE

Re: La Palma und der Vulkan – Eine Insel kämpft sich zurück Im September 2021 überzog der Tajogaite die Kanareninsel mit einem Regen aus Feuer, Lava und Asche. Die Schäden waren enorm. Bis 20.15, Arte

Auch Grünflügelaras fühlen sich hier pudelwohl, zu sehen in "Das Pantanal – Brasiliens geheimnisvolle Wasserwelt", 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / Doclights / NDR Naturfilm / coraxfilm

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Das Pantanal – Brasiliens geheimnisvolle Wasserwelt Überschwemmungen und Trockenphasen schufen eine Landschaft aus Seen, Sümpfen und kleinen Flussläufen. Viele Tier- und Pflanzenarten finden hier ein letztes Refugium. Bis 21.05, ORF 2

20.15 LANDKRIMI

Steirerschuld (Ö 2023, Wolfgang Murnberger) Im neuen Fall müssen Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) den Tod einer Studentin, die mittelalterliche Stundenbücher untersucht hat, aufklären. Bis 21.45, ORF 1

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Konflikte bei Lohnverhandlungen, Klimapolitik, Schutzmasken. Zu Gast im Studio ist ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Bis 22.00, ORF 2

21.50 KRIMISATIRE

Gosford Park (USA/GB/D/I 2001, Robert Altman) Auf einem Landsitz trifft sich eine illus­tre Jagdgesellschaft. Die Gastgeber, Lady Sylvia (Kristin Scott Thomas) und Sir William (Michael Gambon), machen ihren Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich. Als Sir William ermordet aufgefunden wird, geht dies beinahe im Trubel unter. Inspektor Thompson hat es schwer, die Befragten schweigen eisern. Bis 0.00, One

21.55 TALK

Willkommen Österreich Erste Gäste nach der Sommerpause bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind ORF-Moderatorin Susanne Schnabl und Kabarettist Alex Kristan. Im Anschluss daran geht es ab 22.55 Uhr in Willkommen Alzheim um Demenz, Stermann & Grissemann wollen die Krankheit "aus dem dunklen Eck von Scham und Verschweigen" holen. Bis 0.00, ORF 1

22.00 DOKUMENTATION

Frau, Leben, Freiheit – Eine iranische Revolution Der Tod von Mahsa Amini nach ihrer Verhaftung durch die Sittenpolizei löst eine im Iran nie dagewesene Demonstrations­­welle aus. Anhand anonymisierter Augenzeugenberichte erzählt der Film von diesem Aufstand. Bis 22.55, Arte

22.05 WELTRAUMWITZE

Per Anhalter durch die Galaxis (The Hitch­hiker’s Guide to the Galaxy, USA/GB 2005, Garth Jennings) Die Kinoversion von Adams’ Science-Fiction-Klassiker fokussiert mehr auf popkulturelle Schauwerte als auf die schrulligen Ideen des Erfinders. Martin Freeman gibt Arthur Dent. Bis 0.25, Kabel eins

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Mauern der Freiheit – Die Frauen vom Nonnberg Am Fuße der Festung Hohensalzburg liegt die Benediktinerinnenabtei Nonnberg, Johannes Rosenstein por­trätiert drei Klosterfrauen mit ganz unterschiedlichen Biografien. Bis 23.20, ORF 2