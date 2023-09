Dritter Stern für Ana Roš

Die slowenische Spitzenköchin Ana Roš ist in der neuen Ausgabe des Guide Michelin Slowenien mit ihrem Lokal Hiša Franko mit einem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Das Hiša Franko ist damit das erste Drei-Sterne-Lokal Sloweniens. Roš, die eigentlich eine Karriere als Diplomatin geplant hatte, absolvierte keine klassische Kochausbildung und eignete sich das Kochhandwerk autodidaktisch an. 2017 wurde sie von den World's 50 Best Restaurants als "weltbeste Köchin" ausgezeichnet. 2018 war mit Dominique Crenn das letzte Mal eine Frau mit drei Sternen ausgezeichnet worden.

Ana Roš erhält den dritten Stern. APA/AFP/JURE MAKOVEC

-----

Negroni-Week

Foto: Campari

Noch bis 24. September geht weltweit die Negroni-Week über die Bühne. Ins Leben gerufen wurde diese im Jahr 2013 vom "Imbibe Magazine", um dem Cocktailklassiker Negroni zu huldigen und Spenden zu sammeln. Heuer wird damit die Organisation Slow Food unterstützt. In Österreich nehmen folgende Bars daran teil: die Bar Campari, Hammond Bar, Truth & Dare, Josef Cocktailbar, The Ritz-Carlton in Wien sowie Liquid Diary in Innsbruck.

www.negroniweek.com

------

Shoyu Pan in der Marxergasse

Das schon seit 2016 bestehende Shoyu Ramen im ersten Bezirk hat im dritten Bezirk einen Ableger bekommen. Das Shoyu Pan in der Marxergasse lockt dort nach einer sommerlichen Aufwärmphase mit japanischer Küche abseits von Sushi, klassisch, vegetarisch und vegan. Neben dem Lokal auf zwei Etagen – inklusive Gastgarten – bietet es auch einen Shop, in dem süße und herzhafte Snacks ohne Wartezeit zum Mitnehmen bereitstehen.

Ramen im Lokal Shoyu Pan in der Marxergasse. Foto: SHOYU PAN

Shoyu Pan, Dienstag bis Donnerstag 11.30–21 Uhr, Freitag & Samstag 11.30–22 Uhr, www.shoyupan.at (ped, 19.9.2023)