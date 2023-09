Eine Veranstaltung: Deutsches Design 1949 bis 1989

Es müssen nicht immer die Italiener sein, wenn es um Designklassiker geht. Auch Deutschland hat eine Menge zu bieten. Die Ausstellung Deutsches Design 1949–1989. Zwei Länder, eine Geschichte zeigt im Möbelmuseum Wien anhand von 370 Objekten Gemeinsamkeiten und weniger Gemeinsames in Sachen Gestaltung aus der BRD und DDR. Die Exponate reichen von ikonischen Möbeln und Leuchten über Grafik bis hin zu Mode und Schmuck. Ursprünglich beruht die Schau auf einem Projekt, an dem unter anderem das Vitra-Design-Museum beteiligt war.

Möbelmuseum Wien, Andreasgasse 7, 1070 Wien, bis 14. 1. 2024

Cover der Zeitschrift Kultur im Heim, Nr. 4/1964 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Eine Serie: Pumping Beauty

Bildstark und berührend sind die Szenen, die Regisseurin Vera Weber in ihrer Dokuserie Pumping Beauty aneinanderreiht. In vier Teilen begleitet sie zwei Bodybuilderinnen auf ihrem Weg zur "Ms. Olympia" in Las Vegas, dem wichtigsten Event der Branche. Um konkurrieren zu können, gehen sie körperlich und emotional an ihre Grenzen. Oft sind es triviale Situationen, die Nähe erzeugen. Etwa dann, wenn eine Protagonistin die Klobrille im Bad ihres Hotelzimmers mit Folie umwickelt, damit die bronze bemalte Haut nicht auf das Plastik abfärbt. Hinter den gestählten Muskeln verbergen sich persönliche Verletzungen und der Wille, selbst über den eigenen Körper zu entscheiden.

ardmediathek.de

Ein Pop-up: Supersachen im Werkshop

Am Ausgang vieler Museen wartet ein Museumsshop. Aber was gibt’s am Ende der Uni zu verkaufen? Absolventinnen und Absolventen der Universität für angewandte Kunst Wien versuchen es einmal mit eigener Kunst. Im "Werkshop" in der alten Postsparkasse bietet der Angewandte-Alumniverein zum ersten Mal Handwerk und Kuriositäten von aufstrebenden Talenten zu erschwinglichen Preisen. Sollten die "Supersachen" – so der Name dieser Direktvermarktung von Kunst – gefallen, könnte der "Werkshop" eine permanente Einrichtung werden.

Otto-Wagner-Postsparkasse, 1010 Wien, 28.–30. 9., Do 18–21, Fr+Sa 10–18 Uhr, ail.angewandte.at

Ringe von Laura Dominici gibts auch beim Pop-Up der Angewandten Lea Sonderegger

Ein Buch: Der Käse kommt vor dem Dessert

Vincent Moissonnier führte fast vier Jahrzehnte sein Zwei-Sterne-Restaurant in Köln. Gemeinsam mit Co-Autor Joachim Frank gibt er in dem Büchlein Der Käse kommt vor dem Dessert Tipps für den Lokalbesuch. Das reicht von ganz banalen Dingen wie "Ist es für frisch Verliebte angebracht, hemmungslos bei Tisch zu schmusen?" bis zur Frage, ob man denn den sogenannten Anstandsrest übrig lassen sollte. Manches wirkt leicht antiquiert, doch die sehr persönlich gehaltenen Texte sind amüsant zu lesen, und man lernt nebenbei auch einiges über Lebensmittel.

Vincent Moissonnier & Joachim Frank, "Der Käse kommt vor dem Dessert", € 20,60, Dumont

Das Buch bietet Tipps für alle, die sich gerne mit den Gepflogenheiten des Fine Dinings befassen Dumont

(RONDO, 22.9.2023)