UNO Selenskyj besucht verletzte ukrainische Soldaten in New York

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist für die diesjährige UN-Generaldebatte in New York eingetroffen – und hat zunächst verwundete ukrainische Soldaten in einem Krankenhaus getroffen. Selenskyj wird bei der 78. Generaldebatte der UN-Vollversammlung eine Rede halten