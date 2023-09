Bild nicht mehr verfügbar. Aktien und Anleihen sind oft teuer. Wer gerne trotzdem investieren möchte, kann sich auch nur einen Teil eines Papiers in sein Portfolio legen. APA/dpa/Fabian Sommer

Die erneute Anhebung des Leitzinses auf 4,50 Prozent durch die EZB macht auch Anleihen wieder interessanter. Auf diesen Trend baut der Broker Trade Republic auf und bietet seinen Kunden nun auch Anleihen an. Aus mehr als 500 Papieren (Staats- und Unternehmensanleihen) können Kunden künftig wählen. Das Besondere daran ist, dass Anleger sich auch nur einen Teil einer Anleihe ins Portfolio legen können.

Anleihen werden oft in einer Stückelung von 1000 Euro ausgegeben. Wer aber nicht so viel in nur ein Papier investieren kann oder möchte, kann via App selbst entscheiden, wie viel er in das Produkt stecken will. Damit kann auch nur die halbe oder ein Viertel der Anleihe gezeichnet werden. Im Prinzip ist ein Investment ab einem Euro möglich. Da allerdings jeder Trade auch einen Euro kostet, macht so ein geringes Investment freilich keinen Sinn.

"Besonders im aktuellen Umfeld sind Anleihen eine wichtige Anlageklasse, um langfristig von hohen Zinsen zu profitieren", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Nachdem vor kurzem der Finanzminister sogar die Wiedereinführung von Bundesschätzen in Aussicht gestellt hat, positionieren wir uns mit einem einfachen und günstigen Zugang zum Anleihenmarkt", ergänzt Oswald Salcher, Regionalmanager für Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Der sogenannte Bruchstückhandel funktioniert so, dass Anleger jene Summe, die sie in eine Anleihe investieren wollen, zeichnen. Trade Republic hält vorerst den Rest. Bis andere Anleger auch einen Teil an der Anleihe wollen. Dann wird dieser in das Portfolio übertragen. Je nach Bedarf kauft bzw. verkauft der Broker die betreffenden Anleihen. Anleger erhalten damit sowohl für volle als auch für Anteile an Aktien immer den gleichen Marktpreis.

Gestückelte Aktien

Neu ist die Idee der Bruchstücke nicht. Diese hat Trade Republic seit rund einem Jahr auch für Aktien im Angebot. Der Ablauf ist der gleiche. Möchte jemand etwa gerne in Berkshire Hathaway von Warren Buffett investieren, müssen aktuell rund 347 Euro pro Aktie ausgegeben werden. Wer nur 50 oder 100 Euro investieren will, kann sich den Titel auch so in sein Portfolio legen.

Vor allem für junge Menschen, die ihr Portfolio aufbauen, sind viele Einzeltitel teuer. Daher biete man die Stückelung an. "Das Angebot wird gut angenommen", sagt Salcher. Ein deutlich zweistelliger Prozentbereich von Aktien werde mittlerweile gestückelt gekauft. (Bettina Pfluger, 16.9.2023)