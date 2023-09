Eines der Highlights der Londoner Burberry's Spring/Summer 2024 Collection bei der London Fashion Week in London am 18. September. APA / AFP / Henry Nicholls

London – Designer Daniel Lee von Burberry hat am Montag während seiner zweiten Show bei der Londoner Modewoche das britische Erbe des Unternehmens farbenfroh interpretiert. Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2024 des 37-jährigen Kreativchefs gehörte zu den Höhepunkten der Londoner Modewoche. Lee setzte auf Prints verschlungener Ketten und den neuen leuchtenden Farbton "Knight Blue".

Prints ineinander verschlungener Ketten auf einem Trenchcoat ... APA/AFP/HENRY NICHOLLS

... sowie Blumenmotive und ... REUTERS

Die Besucherinnen und Besucher schritten in Highbury Fields in Nordlondon über einen dunkelgrünen Teppich, der in ein großes Festzelt mit grünem, hellgelbem und weißem Karomuster führte. Die Silhouetten auf dem Laufsteg wurden mit gepolsterten Taschen in Khaki sowie strukturierten Ledertaschen in Rot, Weiß und Grün präsentiert. Die Models liefen in blauen High Heels über den Laufsteg und trugen Trenchcoats in Camel und Schwarz mit neu interpretiertem klassischen Karomuster am Kragen. Die Farbe Blau zog sich durch die Kollektion – inklusive eines blau gefärbten Erdbeer-Prints auf Kleidern und T-Shirts.

... klassische Trenchcoats. APA/AFP/HENRY NICHOLLS

Lee, der im vergangenen Jahr Jahr Riccardo Tisci als Chefdesigner ablöste, kam vom italienischen Modehaus Bottega Veneta. Dort hatte er insbesondere mit Accessoires wie gepolsterten ledernen Handtaschen und Slippern für Furore gesorgt. An der Veranstaltung am Montag nahmen unter anderem der scheidende britische "Vogue"-Redakteur Edward Enninful, die Schauspielerin Jodie Comer, der englische Fußballspieler Bukayo Saka von Arsenal, die Sängerin Kylie Minogue und Naomi Campbell teil. (Reuters, red, 19.9.2023)