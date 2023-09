Karina Sarkissova begeistert eine "zusammengeschmolzene Masse aus Dirt und Sex" und dazu eine "so versaute Stimme"

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das US-Format "Strip Karaoke" in Österreichs privaten Kanälen landet. Zu entscheiden galt es eigentlich nur noch: ATV oder doch Puls 4? Montagabend hatte die Show im kleinen Clubformat ihre Österreich-Premiere auf Puls 4, und immerhin: Die Profi-Kommentatoren Bruce Darnell und Karina Sarkissova wirkten stellenweise sehr begeistert. Und das "Extasometer" erst!

Juror Bruce Darnell fand manches "so geil" an der Premiere von "Strip Karaoke" auf Puls 4. Puls 4 Joyn

"Wir müssen uns nicht ausziehen, was schön ist"

"Man hat uns gesagt, dass wir uns nicht ausziehen müssen, was schön ist", lacht Melina aus Salzburg. Denn bei der Show geht es offiziell darum, wie Karaokesängerinnen und Sänger auf Stripperinnen und Stripper reagieren, die nach den ersten 40 Sekunden ihrer Performance auf die Bühne kommen und auch ein bisschen Aufmerksamkeit einfordern, vor allem von den Singenden.

Melinas dafür umso leichter bekleidete Tanzpartnerin – und was sie gemeinsam auf der Bühne anstellen – begeistert Jurorin Karina Sarkissova, die schon eindeutig teurere Tanzshows professionell begleitet hat. "Die Stimme war so versaut", jubelt sie nach der Performance der Salzburger Musicalstudentin. Gemeinsam waren die beide für die Primaballerina a. D. gar "eine zusammengeschmolzene Masse aus Dirt und Sex".

Falls Sie zu wenig Zeit haben, um diese zusammengeschmolzene Masse auf der Streamingplattform Joyn abzurufen, so sah das zum Beispiel aus:

"Zusammengeschmolzene Masse aus Dirt und Sex": Melina und Strippartnerin bei "Strip Karaoke" Puls 4 Joyn Jörg Klickermann

Bei Anja aus Gleisdorf findet Darnell wiederum "so geil: Darnell an der ganzen Performance: Du hast mitgemacht, du bist mit ihm mitgegangen." Aber was bleibt einem schon übrig, wenn man auf der Bühne von "Strip Karaoke" angetanzt wird – und das "Extasometer" wartet?

Hosen ausziehen wie die Feuerwehr

Was lernt man noch bei Folge eins von "Strip Karaoke" auf Puls 4? Die Hosen von Feuerwehrleuten haben beim Strippen so ihre Tücken. Isabella (39), Maschinenbautechnikerin und Mitglied der Feuerwehr Rohrbach, kann das nachvollziehen, auch wenn sie auf der Bühne nur STS sang und Jay sich der Hosen entledigen musste. "Man muss schnell in die Hose rein, und beim Ausziehen ist's meistens schwierig", bringt Isabella die Feuerwehrproblematik auf den Punkt. Der Off-Kommentator ordnet "Kalt und kälter" von STS übrigens als "Musik zum Schmusen" ein.

Bruce Darnell wird sich noch "gerührt" zeigen von der "magischen Performance" und seinen Respekt zollen, dass Gian aus Wien und sein Strippartner die Botschaft von "Dancing on my own" (Calum Scott) "verstehen", obwohl sie doch zu zweit auf der Bühne waren. Gian wird Bruce noch gestehen, dass er "dein großer Fan" ist. Ja, auch zartere Gefühle kommen nicht zu kurz bei "Strip Karaoke"!

Badehose für Bruce

Alles aber nichts gegen die Performance des Hörschinger Bademeisters Martin und seines Strippers mit Baywatch-Ambitionen. Dem verdankt Bruce Darnell nun eine weitere zugeflogene Badehose. "Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte", zeigt Sarkissova ihre zartere Besaitung, vielleicht war es ihr auch einfach zu wenig Dirt. 109 Dezibel auf dem Extasometer. Mehr "Extase" schaffte niemand in Folge eins.

Diese rote Badehose ging noch an Bruce Darnell: Martins Gesangsperformance bei "Strip Karaoke". Puls 4 Joyn Jörg Klickermann

Extasometer Teletest

Das Extasometer der Quotenmessung Teletest sagt zur Premiere von "Strip Karaoke": 24.000 Menschen waren im Schnitt am Montag bei der ersten Ausstrahlung um 21.20 Uhr laut Programmschema dabei, ein Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, zwei Prozent beim Publikum unter 50, beim Publikum unter 30 kein Marktanteil vor dem Komma. ProSiebenSat1Puls4 berichtet auf Anfrage von 147.000 Zuschauern und Zuschauerinnen ab zwölf Jahren Nettoreichweite (zumindest 60 Sekunden am Stück gesehen) und 2,3 Prozent Marktanteil "um 21.15" Uhr am Montag bei der ersten linearen Ausstrahlung.

Wann kommt eigentlich endlich wieder "Masked Singer"? Singen, aber mit Ganzkörpermaske. (fid, 19.9.2023)