Eishockey-Profi in Boston: Theresa Schafzahl. APA/UVM ATHLETIC

Toronto - Die österreichische Eishockey-Stürmerin Theresa Schafzahl wechselt in die neue nordamerikanische Frauen-Profiliga PWHL (Professional Women's Hockey League). Beim ersten Draft der Liga am Montag in Toronto wurde die 23-jährige Steirerin von Boston in der 7. Runde gewählt.

Nach dem Aus der Liga PHF (Premier Hockey Federation) soll mit der PWHL ein Neustart im professionellen Fraueneishockey in Nordamerika gelingen. Sechs Mannschaften aus Boston, Montreal, Minnesota, Ottawa, New York und Toronto nehmen an der Liga teil, die im Jänner 2024 startet. Festgelegt ist ein Mindestgehalt von 35.000 US-Dollar (rund 32.800 Euro). (APA, 19.9.2023)