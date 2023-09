Jetzt anhören: Was die österreichischen und deutschen Rechten vorhaben und wieso sie in die Regierung kommen könnten

Thema des Tages Was passiert, wenn FPÖ und AFD an die Macht kommen?

Rechtspopulisten in Österreich und Deutschland haben einen Höhenflug. Die FPÖ führt hierzulande die Umfragen an. Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, kommt bereits auf über 20 Prozent. Am Dienstag haben sich FPÖ-Chef Herbert Kickl und AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel zur gemeinsamen Pressekonferenz in Wien getroffen.

Was FPÖ und AfD gemeinsam planen, darüber sprechen wir heute mit STANDARD-Kolumnist Hans Rauscher. Und darüber, wie die Chancen stehen, dass die Rechtspopulisten künftig in Österreich und Deutschland regieren. (red, 19.9.2023)

