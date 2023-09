Fehlt auf der Kommandobrücke des FC Hollywood: Thomas Tuchel. AFP/CHRISTOF STACHE

Wien - Am Mittwoch steigen die europäischen Fußball-Schwergewichte Real Madrid, Bayern München und Inter Mailand in die neue Champions-League-Saison ein. Der Rekordsieger aus Madrid mit ÖFB-Kapitän David Alaba empfängt (18.45 Uhr/live Sky) mit Union Berlin (Christopher Trimmel) einen Königsklassen-Debütanten. Der FC Bayern und Konrad Laimer bekommen es daheim (21.00 Uhr) mit Manchester United zu tun, während Inter und Marko Arnautovic in San Sebastian bei Real Sociedad gastieren.

Bayern gegen United darf getrost als Schlager bezeichnet werden, seit dem legendären CL-Finale 1999 - als die Engländer in der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand durch zwei Tore noch drehten - sogar als Klassiker. Revanche hat der deutsche Rekordmeister an seinem englischen Pendant seither genug geübt: In den acht Königsklassen-Begegnungen haben die Bayern bei nur einer Niederlage und drei Remis vier Mal gegen die Red Devils gewonnen und sind in allen drei K.o.-Duellen (jeweils Viertelfinale 2001, 2010, 2014) aufgestiegen.

Auch diesmal werden die Deutschen favorisiert, ein Sieg zur Wiesn-Zeit käme gerade recht. Manchester ist nicht gut in die neue Saison gestartet, am Wochenende gab es für die Truppe von Coach Erik ten Hag ein wenig erbauliches 1:3 zuhause gegen Brighton. Harry Kane warnte dennoch. "Ich weiß, dass Manchester United im Moment eine schwierige Phase hat, aber manchmal sind genau solche Mannschaften gefährlich, weil sie immer darauf aus sind, im großen Stil zurückzukommen", sagte Bayerns Stürmerstar gegenüber "Sports Illustrated".

Den Gastgebern fehlt in der Münchner Allianz-Arena Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie wegen einer Sperre. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Großclubs endete vor mehr als neun Jahren in München mit einem 3:1-Sieg des FCB. Übrig geblieben von der Partie sind nur mehr der derzeit verletzte Manuel Neuer und Thomas Müller, der damals ein Tor erzielte.

Ein Bayer war 2014 übrigens auch Alaba noch, der 31-Jährige verrichtet nun in Madrid sein defensives Tagewerk und bekommt es diesmal mit Landsmann Trimmel sowie Union zu tun. Der Champions-League-Sieger von 2022 ist klarer Favorit, zudem sind die Madrilenen mit fünf Siegen makellos in die Saison gestartet. Die Berliner reisten dennoch voller Vorfreude zu ihrer CL-Premiere an. Robin Gosens, im Juni noch mit Inter im Finale gegen Manchester City (0:1), meinte: "Das sind einmalige Erfahrungen, auf so einer Bühne im Bernabeu zu spielen. Das darf nicht jeder." Im Parallelspiel der Gruppe C gastiert Italiens Meister SSC Napoli in Portugal beim SC Braga.

In der Salzburg-Gruppe-D reist der CL-Finalist aus Mailand in Topform ins Baskenland. Der Club von Arnautovic kommt als Serie-A-Tabellenführer mit einer 5:1-Sieg-Empfehlung aus dem Derby gegen Milan zu Real Sociedad. Der ÖFB-Stürmer, der derzeit bei Trainer Simone Inzaghi nicht erste Wahl ist, hat zuletzt vor 13 Jahren in Europa Champions League gespielt - mit Werder Bremen. Arnautovics letzter Einsatz und auch letzter Treffer in der Königsklasse datiert dabei vom 7. Dezember 2010, ein 3:0-Sieg gegen Inter Mailand.

In Pool B hat der RC Lens mit Kevin Danso ein Auswärtsspiel beim Europa-League-Sieger FC Sevilla. Arsenal empfängt indes Sturm-Graz-Bezwinger PSV Eindhoven. (APA, red, 19.9.2023)