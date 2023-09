Infos

Diese und weitere tolle Aufnahmen sind hier zu finden: Ocean Photographer of the Year.

Alle Bilder werden in einer fünfmonatigen Ausstellung im Australian National Maritime Museum in Sydney, Australien, zu sehen sein. Die Ausstellung wird am 17. November für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Der "Ocean Photographer of the Year" hat eine einfache Aufgabe: die Schönheit des Ozeans und die Bedrohungen, denen er ausgesetzt ist, ins rechte Licht zu rücken. Der Wettbewerb wird vom Oceanographic Magazine veranstaltet, in diesem Jahr in Partnerschaft mit Blancpain, Arksen und Tourism Western Australia.

