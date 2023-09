Wer Wildtiere unterstützen möchte, kann im eigenen Garten einiges dafür tun, dass diese auch im Herbst und Winter Obdach und Futter vorfinden – etwa bei der Gestaltung des Gartens oder der Entscheidung, welche Pflanzen man setzt.

In vielen heimischen Gärten zu Gast: der Igel. Getty Images/Annette Pyrah

Häufige Gartengäste: Igel und Vögel

Bei Frost brauchen Wildtiere bekanntlich einen warmen und möglichst trockenen Platz. So mancher Mensch, der einen Garten besitzt, bietet Igeln und Co darum Laubhaufen, Holzstapel und dichte Sträucher als Bollwerk gegen Kälte und Wind an oder lässt einige Bereiche des Gartens bewusst wild und unberührt, sodass diese Versteckmöglichkeiten vorfinden. Nistkästen können einen ähnlichen Zweck für Wintervögel erfüllen und diesen auch vor Fressfeinden Schutz gewähren. Auch Futter wird in so manchem Garten offeriert, für Igel etwa in Form von Haferflocken und ungesalzenen Erdnüssen. Vögel freuen sich über gut gefüllte Vogelhäuschen, Futtersilos und Co – vor allem in Zeiten, in denen ihre natürliche Nahrung knapp ist. Frisches Wasser ist ebenfalls bei vielen Tierarten sehr begehrt, da natürliche Wasserquellen im Winter oft gefroren sind.

Wer überwinternde Insekten unterstützen möchten, stellt möglicherweise Insektenhotels auf. Doch auch andere Wildtiere finden sich als gern gesehene Gäste in Gärten ein, wenn die Bedingungen für sie günstig sind. Darunter etwa Fledermäuse, Kröten und Frösche oder Schlangen wie Ringelnattern. Wer im Garten nicht nur Wildtiere empfängt, sondern auch Hund oder Katze als Haustier hält, sollte allerdings auch dafür Sorge tragen, dass diese den Gästen nicht zu nahe kommen und gefährlich werden können. Den eigenen Garten zum sicheren Zufluchtsort für Tiere aller Art zu machen bietet jedenfalls die schöne Möglichkeit, die heimische Fauna zu unterstützen und zugleich die Natur zu beobachten und zu genießen.

Wie ist das bei Ihnen?

An welche Tiere denken Sie bei der Gestaltung und Pflege Ihres Gartens vor der kalten Jahreszeit? Welche haben Sie schon dabei beobachtet, wie sie Ihr Angebot genutzt haben? Und gibt es auch tierische Stammgäste, die sich immer wieder bei Ihnen einfinden? Erzählen Sie davon im Forum! (Daniela Herger, 21.9.2023)