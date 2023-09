Russland Psychologische Hilfe für Wagner-Söldner nach Fronteinsatz in der Ukraine

Alexander Fjodorow hat die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht – bis er ein Angebot der Wagner-Gruppe erhielt, in der Ukraine zu kämpfen. Er überstand sechs Monate in Bachmut und ist inzwischen wieder in der Heimat – und benötigt jetzt psychologische Hilfe. Wie ihm geht es vielen ehemaligen Kämpfern