Das Chaos in der Wiener Kammer wird immer größer: Steinhart hat nach einer völlig entgleisten Sitzung keinen Rückhalt im Präsidium mehr. An seiner Abwahl wird intensiv gebastelt

Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart gerät immer stärker unter Druck. Die an ihn gerichteten Rücktrittsaufforderungen werden auch am Dienstagabend bei einer weiteren Sitzung der Ärztekammer Thema sein. APA/EVA MANHART

Die völlig zerrüttete Wiener Ärztekammer ist durch die internen Streitigkeiten derzeit praktisch handlungsunfähig. Am Dienstag steuerte die Situation rund um die Führung des Ärztegremiums auf einen weiteren vorläufigen Höhepunkt zu: Alle Präsidiumsmitglieder der Wiener Kammer – mit Ausnahme von Präsident Johannes Steinhart selbst – forderten öffentlich den Rücktritt des Präsidenten. Namentlich sind das die drei Kammer-Vizes Stefan Ferenci, Erik Randall Huber und Stefan Konrad sowie Finanzreferent Frédéric Tömböl. Für den späteren Nachmittag um 16.30 Uhr wurde kurzfristig eine Pressekonferenz angesetzt.

"Der Präsident hat im Präsidium keinen Rückhalt mehr", sagte Ferenci im Vorfeld dem STANDARD. Der Präsident habe sich disqualifiziert. Steinharts Rolle rund um die völlig entgleiste Sitzung der Wiener Ärztekammer am Freitag – inklusive Handgreiflichkeiten und Schreiduellen – habe das Fass zum Überlaufen gebracht.

Steinhart, der Präsident der Wiener und auch Österreichischen Ärztekammer ist, hatte schon zuvor auf die Rücktrittsforderung Ferencis reagiert, die bereits am Montag publik geworden war. Dass Ferenci glaube, "meinen Rücktritt fordern zu müssen, beeindruckt mich wenig", sagte Steinhart. Er sei demokratisch gewählter Präsident. "Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mich als Demokrat natürlich auch in Zukunft demokratischen Abstimmungen stelle."

Steinhart beklagte, dass "seit Monaten" eine Kampagne von Ferenci und Huber gegen ihn laufe, um ihn aus dem Präsidentenamt zu drängen. Diese wurden "angebliche Vorgänge" rund um die mittlerweile eingestellt Einkaufsplattform Equip4Ordi – eine Tochterfirma der Wiener Kammer – zum Anlass nehmen. Die Causa Equip4Ordi wird aktuell von der Staatsanwaltschaft untersucht: Steinhart selbst wird in der Causa als Beschuldigter geführt, gegen ihn wird von der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Beteiligung an einer Untreue ermittelt.

Aber zurück zur entgleisten Sitzung der Kurie niedergelassene Ärzte der Wiener Kammer am vergangenen Freitag. Steinhart legte am Dienstag in einer Aussendung seine Sicht der Dinge dar: Demnach sei Kurien-Obmann Huber geschäftsordnungskonform Befangenheit ausgesprochen worden. "Er hatte geschäftsordnungswidrig zahlreiche wichtige Anträge nicht zur Abstimmung zugelassen", sagte Steinhart. Weil sich Huber geweigert haben soll, die Sitzung zu verlassen, wechselten sechs Fraktionen der Ärztekammer den Sitzungssaal und setzten dort laut Steinhart die Sitzung fort – "konstruktiv und lösungsorientiert". Unter anderem wurde dabei auch die vor kurzem entlassene Leiterin des Ärztefunkdienstes – sie gehört dem Lager um Steinhart an – wieder eingesetzt.

Derzeit wohl keine Zweidrittelmehrheit für Abwahl

Ferenci zeigte sich über die Worte Steinharts "fassungslos" und sprach von der "Ausschaltung eines demokratisch legitimierten Gremiums" und einem "regelrechten Putsch" durch die Anhänger Steinharts. Die MA 40 (Soziales) als Aufsichtsbehörde prüft nun die Vorgänge und muss entscheiden, ob die Beschlüsse der im Nebenraum neu eröffneten Sitzung der Ärztekammer ohne Huber rechtens sind – oder nicht.

Laut Ferenci werde bald die Einberufung einer außerordentlichen Vollversammlung der Wiener Ärztekammer verlangt: Dort soll dann ein Antrag für die Absetzung Steinharts gestellt werden. Ferenci räumt aber ein, dass es derzeit keine erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Abwahl Steinharts im 90-köpfigen Gremium geben dürfte: Neben den verbliebenen Steinhart-Vertrauten in der ÖVP-nahen Liste "Vereinigung" wird der Präsident laut Ferenci auch noch vom Team um den ehemaligen Präsidenten Thomas Szekeres unterstützt. "Damit geht sich genau eine Sperrminorität aus", sagt Ferenci dem STANDARD. "Die Mehrheit in der Vollversammlung hat Steinhart aber schon lange nicht mehr."

Das Hickhack in der Wiener Ärztekammer wird jedenfalls prolongiert: Noch am Dienstagabend ab 19.30 Uhr ist eine – reguläre – Vorstandssitzung der Wiener Ärztekammer angesetzt, bei der es erneut heiß und emotionsgeladen hergehen dürfte. Auch im Rahmen dieser Sitzung dürften weitere Rücktrittsforderungen an Steinhart gerichtet werden. Die inhaltlichen Herausforderungen durch Personalengpässe in den Wiener Spitälern dürften angesichts der personellen Angriffe neuerlich zur Randnotiz verkommen. (David Krutzler, 19.9.2023)