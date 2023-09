Österreichs Basketballerinnen stehen vor einer Herkules-Aufgabe. IMAGO/Majerus

Mies/Wien - Auf Österreichs Basketball-Frauen warten in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 Top-Gegner. An der Spitze steht dabei Spanien, Gewinner der Silbermedaille beim diesjährigen kontinentalen Turnier und Nummer eins der Europa-Rangliste. Gemäß der Auslosung vom Dienstagnachmittag in Mies (SUI) trifft die ÖBV-Auswahl in der Gruppe A außerdem auf Kroatien und die Niederlande.

Es sei cool, gegen ein Team wie Spanien antreten und sich mit Topspielerinnen messen zu können, kommentierte Simone Sill das Los. Die Gegner seien deutlich stärker als zuletzt in der Qualifikation für die EM 2023 (Montenegro und Dänemark, Anm.). "Es wird eine Challenge", sagte die ÖBV-Internationale aus der Steiermark zur APA - Austria Presse Agentur.

An der Qualifikation für das Turnier in zwei Jahren - Spieltermine sind 9. und 12. November 2023, 7. und 10. November 2024 sowie 6. und 9. Februar 2025 - nehmen 32 Nationen in acht Vierergruppen teil. Zwölf Teams lösen die Tickets für die Endrunde. Die Ausrichter Deutschland, Griechenland, Italien und Tschechien sind automatisch qualifiziert. Österreichs Basketball-Frauen haben sieben Mal an Europameisterschaften teilgenommen, zuletzt 1972. (APA, 19.9.2023)