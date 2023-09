Am 22. September wird weltweit der Ehrentag der Elefanten zelebriert. Wie gut kennen Sie sich mit den Dickhäutern aus?

Elefanten, die größten Landsäugetiere der Welt, sind aufgrund von Umweltfaktoren und dem noch immer weit verbreiteten Elfenbeinhandel vom Aussterben bedroht. Im Jahr 1996 wurde der Ehrentag der Elefanten ins Leben gerufen, der alljährlich am 22. September begangen wird, um ein Bewusstsein für ihren vom WWF dokumentierten Gefährdungsstatus zu schaffen. Ansonsten sagt man Elefanten noch nach, sich im Porzellanladen äußerst ungeschickt zu verhalten, ein gutes Gedächtnis und eine lange Tragezeit zu haben. Doch fressen sie wirklich am liebsten Erdnüsse? Sind sie sanfte Riesen und sehr sensibel? Und was wissen Sie über ihre Lebensgewohnheiten und den vielleicht berühmtesten Elefanten der Popkultur? Beantworten Sie zehn Quiz-Fragen und stellen Sie Ihr Elefantenwissen unter Beweis!

Und, wie sieht Ihr Ergebnis aus? Mögen Sie Dokus über Elefanten? Was fasziniert Sie am meisten an diesen Tieren? Teilen Sie im Forum, wie Sie beim Quiz abgeschnitten haben! (Daniela Herger, 22.9.2023)