Liebe Leserin, lieber Leser,

eine "kleine monatliche Zahlung" aller Nutzer soll unliebsame Bots und Fake-Accounts von X, ehemals Twitter, vertreiben. Die mögliche Bezahlschranke, die Musk am Montag ankündigte, dürfte aber neue Probleme heraufbeschwören. Wir schildern den Fall und haben passend dazu eine Kolumne verfasst, warum man X eigentlich den Rücken kehren sollte.

Unser Redakteur Andreas Proschofsky ist inzwischen in die USA geflogen, um dort die diesjährigen Hardware-Präsentation von Amazon zu begleiten. Am Mittwoch stellt das US-Unternehmen neue Geräte rund um Alexa und Echo vor. In einer Vorabgeschichte, hat er schon einmal alles Wissenswerte zusammengefasst. Morgen Abend folgt dann der erste Bericht von vor Ort.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

