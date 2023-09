Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Stefan weilt in Griechenland, Markus hält die Stellung in Wien. Aufgrund des WLANs haben wir mit Aussetzern zu kämpfen, haben diese aber für euch nun zusammengeflickt.

In der Folge geht es um die Faller beider Bundesliga-Klubs am vergangenen Wochenende. Ist die Austria in einer Krise? Warum ist bei Rapid eine Aufbruchsstimmung, trotz ernüchternder Ergebnisse? Die beiden 2er-Teams konnten jeweils Siege einheimsen, die FK Austria Damen hingegen mussten eine schmerzhafte Niederlage gegen die Sturm Graz Frauen hinnehmen. Wir haben dazu die Stimme von Sargon Duran eingeholt, dem Trainer der Grazer Damen. Auch über die Rapid Damen gibt es Neuigkeiten.

Trotz aller Umstände wünschen wir viel Spaß beim Hören.

Frage der Woche

Befindet sich die Austria in einer Krise? (Stefan Novotny Markus Friebis, 22.9.2023)