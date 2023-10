Wo Böhmen auf Mähren trifft, wächst nichts mehr außer der Stille. Das wird in Tschechien gerne über die Region Vysočina gesagt, die zu gleichen Teilen in diesen historischen Großregionen liegt. Oft ist auch die Rede vom "rauen Hochland", das Älpler wohl eher als sanft hügelige Landschaft sehen – wenn sie denn überhaupt Notiz von dieser herrlichen Gegend nehmen. Dabei ist die Kirche des Johannes von Nepomuk auf dem Hügel Zelená hora doch sehr auffällig und im doppelten Sinn eine Fünf-Sterne-Sehenswürdigkeit.

Fünf Zacken innen und zehn Zacken außen hat die Kirche des Johannes von Nepomuk auf dem Hügel Zelená hora. Czech Tourism / Michal Balada

Dieser Sakralbau von Architekt Santini-Aichl wurde im frühen 18. Jahrhundert als fünfzackiger Stern gestaltet, er zählt zum Welterbe und wohl zu den originellsten Gebäuden Europas. Aber warum die auffällige Form? Der Heilige wurde der Legende nach von der Prager Karlsbrücke gestoßen, weil er dem König das Beichtgeheimnis seiner Frau nicht verriet. Im Moment des Todes sollen über seinem Kopf fünf Sterne erschienen sein. Nepomuk-Statuen tragen deshalb häufig die Symbolik eines Heiligenscheins mit fünf Sternen, wie man anhand der bekannten Figur auf der Karlsbrücke nachvollziehen kann.

Als "raues Hochland" werden die Hügel von Vysočina manchmal beschrieben. Czech Tourism / Michal Balada

Irgendwie scheint es, dass die Nepomuks und ihre fünf Sterne in der gesamten Region eine Rolle spielen. Denn in Herálec, das ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Brünn und Prag liegt, hat ein gewisser Johann Nepomuk von Trauttmansdorff-Weinsberg 1838 die Basis für ein bemerkenswertes Fünf-Sterne-Hotel schaffen lassen. Château Herálec nennt sich die Nobelherberge, die zwar auf Grundmauern aus dem 13. Jahrhundert fußt, aber erst durch ihn zu jenem neogotischen Schlosshotel wurde, das es heute ist.

Das tschechische Schlosshotel Herálec liegt in einem englischen Park. Château Herálec

Eingebettet in einen bildschönen englischen Park zum Lustwandeln, würde man den dreiflügeligen Bau mit nur 19 Zimmern auch optisch eher auf den Britischen Inseln verorten. Wer also schon immer mal in einem perfekten Abziehbild vom "Märchenschloss in einem unbekannten Land" nächtigen wollte und sich dabei die Region Vysočina erschließen möchte, findet hier eine passende Gelegenheit. Dass die Gegend, in der man daheim ist, dennoch eine Rolle spielt, zeigt sich im hauseigenen Farm-to-Table-Restaurant, wo viel Regionales vom Bauernhof auf den Teller kommt. (Sascha Aumüller, 23.9.2023)