19.40 REPORTAGE

Re: Der längste Tunnel der Welt – Entlastung für den Brennerpass Der Brenner-Basistunnel quer durch die Alpen gilt mit 65 Kilometer Länge als größtes europäisches Infrastrukturprojekt. Das Projekt, das den Verkehrsinfarkt am Brenner verhindern soll, hat bei den Anrainern in Österreich und Italien allerdings nicht nur Befürworter. Bis 20.15, Arte

Wird beschuldigt, seine Arbeitgeberin ermordet zu haben: Sami Bouajila in "Omar – Ein Justizskandal", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Hole In One Films

20.15 JUSTIZDRAMA

Omar – Ein Justizskandal (Omar m’a tuer, F 2011, Roschdy Zem) Nach dem Tod einer wohlhabenden Frau deuten Indizien auf den aus Marokko stammenden Gärtner Omar Raddad (Sami Bouajila), der schnell in Haft kommt. Doch es bleiben Zweifel, und der Schriftsteller Pierre-Emmanuel Vaugrenard (Denis Podalydès) versucht Licht ins Dunkel zu bringen. Das eindringliche Justizdrama thematisiert einen wahren, kontroversiellen Fall. Bis 21.35, Arte

20.15 KOMÖDIE

Die Glücksritter (Trading Places, USA 1983, John Landis) Was macht uns zu dem, was wir sind? Eddie Murphy als Bettler in seinem erst zweiten Film und Dan Aykroyd als reiches Ekelpaket spielen in John Landis’ meisterhafter Komödie groß auf. Bis 22.40, Kabel 1

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Die verschwundene Seuche – was wurde aus Covid-19? Im Mai hat die Weltgesundheitsorganisation den Notstand ob der Covid-19-Pandemie offiziell aufgehoben. Zwei Monate später kam in Österreich das Aus für sämtliche Corona-Maßnahmen. Aber war es das wirklich schon? Impfen – Was uns bleibt und wie es weitergeht ist anschließend um 21.05 das Thema eines ORF 1 Spezial, gefolgt um 21.55 von der Doku Die Antibiotika-Krise. Bis 21.05, ORF 1

20.15 SCHWERPUNKT

IchDuWir – Wer pflegt wen? Trotz der existenziellen Bedeutung von Sorgearbeit erfahren pflegende Personen wenig Wertschätzung. Susanne Binningers Dokumentarfilm thematisiert diese enorme Schieflage anhand von fünf Geschichten. Cécile Schortmann diskutiert ab 21.40 mit der Filmemacherin und der Medizinethikerin Alena Buyx über Lösungsperspektiven in der Pflegekrise. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Die zweite Reihe der Macht Sie schreiben Reden, managen das Marketing, koordinieren die Termine – als treue Dienerinnen und Diener ihrer politischen Herrschaften und als Steigbügelhalter für deren Karrieren. Viele landen später in gut dotierten Spitzenpositionen staatlicher oder privater Unternehmen oder treten in die politischen Fußstapfen ihrer Chefs. Eine Spurensuche in den Hinterzimmern politischer Macht. Bis 23.25, ORF 2

23.10 DOKUMENTARFILM

Die Engel von Sinjar Filmemacherin Hanna Polak folgt der Jesidin Hanifa, einer engagierten jungen Frau, die den Angriff des IS überlebt hat und nun mit aller Kraft versucht, ihre entführten jüngeren Schwestern aus der Gefangenschaft der Terrororganisation zu befreien. Bis 1.00, Arte