Debatten über Obdachlosigkeit gleiten oft in Populismus oder Schikane ab. Wer die Situation verändern will, muss das Problem europaweit betrachten und lösen. "Push-Effekte" sind Alltag, sie dürfen erst gar nicht entstehen

"Leistbarer Wohnraum, der für alle Menschen, die ihn benötigen, auch zugänglich ist, ist die Basis einer funktionierenden Wohnungssicherung", schreibt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, in ihrem Gastkommentar.

Gewalt gegen Obdachlose ist trauriger Alltag. In diesem Sommer wurde das Land mit einer noch nie dagewesenen Eskalation der Gewaltspirale gegen Obdachlose konfrontiert. Auch wer Menschen in Not an den medialen Pranger stellt, handelt in besonderem Maße verantwortungslos.

Gründe für Obdachlosigkeit sind vielschichtig, das Kernproblem ist dabei letztlich stets Armut, die auf einem Mangel an leistbarem Wohnraum fußt. In der sozialen Arbeit wird zwischen Wohnungs- und Obdachlosigkeit unterschieden. Wohnungslos sind alle jene, die keine Wohnung haben, aber bei Freundinnen und Freunden, Familienmitgliedern oder in Einrichtungen unterkommen. Obdachlos sind jene, die sprichwörtlich auf der Straße und/oder in Notquartieren leben. Vor allem Frauen sind von verdeckter Wohnungslosigkeit stark betroffen: Abhängigkeit, Gewalt und Ausbeutung sind Tür und Tor geöffnet.

Die EU will Obdach- und Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030 beseitigen. Die Zeit drängt. Foto: IMAGO/Michael Weber

Seit der Finanzkrise 2008 steigen – nicht nur in Österreich – die Wohnkosten überdurchschnittlich stark. Der Grund: Renditeorientierte Investitionen machen aus einem sozialpolitischen Instrument ein beliebtes Spekulationsobjekt. Die Mieten steigen, die Reallöhne der unteren Einkommensgruppen stagnieren. In den vergangenen Jahren tat sich hier eine breite Kluft auf, die auch die Mittelschicht erfasst hat.

Das probateste Mittel, um Obdach- und Wohnungslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen, ist leistbarer und qualitativ guter Wohnraum – und das europaweit. Wohnen ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Das Recht auf Wohnen ist völkerrechtlich verankert: In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im UN-Sozialpakt, in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und in der Europäischen Sozialcharta.

Während bürgerliche Grundrechte wie das Recht auf Eigentum, die Meinungs- und Pressefreiheit oder das Recht auf persönliche Freiheit einen durchsetzbaren Anspruch des Einzelnen gegenüber dem Staat gewähren, mangelt es bei sozialen Grundrechten an unmittelbarer Durchsetzbarkeit – obwohl sie doch gleich formuliert sind.

Wenn es um die Garantie von sozialen Menschenrechten geht, werden staatliche Akteurinnen und Akteure still. Dabei wäre dieser Rechtsanspruch über die nationale und europäische Ebene möglich. Der rechtliche Rahmen wäre durch die bürgerlichen Grundrechte gegeben, die Durchsetzbarkeit wird jedoch aufgrund mangelnden politischen Willens verhindert. Das, obwohl sich die Europäische Union dazu verpflichtet hat, Obdach- und Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030 zu beseitigen. Das ist in sechs Jahren!

Die Zeit drängt. In ganz Europa zeichnet sich eine Welle der Armenvertreibung ab. Marginalisierte Gruppen wie etwa Roma und Sinti werden vom Wirtschaftsleben und von Sozialleistungen abgeschnitten. Nicht nur in Osteuropa, man erinnere sich an die massiven Abschiebewellen in Frankreich unter der konservativen Regierung von Nicolas Sarkozy. Auch gegen Obdachlose wird von staatlicher Seite massiv vorgegangen. In Ungarn ist Obdachlosigkeit "illegal". Ein Verbot, das dort sogar seit 2018 verfassungsrechtlich abgesichert ist.

Europaweites Problem

Diese Armenvertreibung – ein "Push-Effekt" – bringt Armutsbetroffene dazu, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Sie werden in Länder wie zum Beispiel Österreich – und da vor allem in die Städte – gedrängt. Das Problem kann nur europaweit gelöst werden. Die europäische Säule der sozialen Rechte endet bei den nationalstaatlichen Grenzen ihrer Mitgliedsländer. Rechtspopulistische Akteurinnen und Akteure verbreiten die Mär von Sozialmagneten, Sozialleistungen würden Einwanderung begünstigen. Jene Länder und Städte, die sich armutsgefährdeter Menschen in ihrem Gemeinwesen annehmen, werden angegriffen und schlechtgemacht. Aber obdachlose EU-Bürgerinnen und EU-Bürger kommen nicht nach Österreich, um Sozialleistungen zu beziehen. Sie kommen, um zu überleben. Das europäische Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt regelt die freie Wahl des Wohnsitzes. Der Zugang zu Sozialleistungen wird erst nach einer gewissen Einzahlungsdauer in das Sozialversicherungssystem gewährleistet – womit EU-Bürgerinnen und EU-Bürger keinen generellen Zugang zur Wohnungslosenhilfe haben.

Die anhaltende Teuerungswelle verschärft die Situation für viele in Österreich. Vor allem für jene 1,5 Millionen Menschen im Land, die schon vor der Pandemie als armutsgefährdet galten. Selbst die beste Sofortmaßnahme kann das Fehlen einer österreich- bzw. europaweiten sozialen Wohnpolitik nicht beheben. Auf allen Ebenen muss der gemeinnützige und geförderte Wohnbau vorangetrieben werden.

Ein wichtiges Angebot, das die Umsetzung der Strategie 2030 unterstützt, ist die Delogierungsprävention und Wohnungssicherung. Diese verfolgt das Ziel, bestehenden Wohnraum zu sichern und so Wohnungs- und Obdachlosigkeit unmittelbar zu verhindern. Zudem wirkt das Angebot gegen einen Anstieg von Mietpreisen durch Neuvermietung. Das Angebot der Wohnungssicherung ersetzt jedoch keine wohnpolitischen Interventionen wie zum Beispiel die Umsetzung einer Mietpreisbremse. Leistbarer Wohnraum, der für alle Menschen, die ihn benötigen, auch zugänglich ist, ist die Basis einer funktionierenden Wohnungssicherung.

Leistbarer Wohnraum

Ein weiteres Instrument, Obdach- und Wohnungslosigkeit zu beenden, ist der Housing-first-Ansatz. Durch die Vermittlung einer eigenen Wohnung wird Wohnungslosigkeit auf dem schnellsten Weg beendet. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterstützen die ehemals wohnungslosen Menschen dabei, ihre Wohnung auch weiterhin zu behalten. Auch hierfür ist leistbarer Wohnraum die Basis.

Das Leben auf der Straße kann nie ein sicheres sein. Wir haben kein Problem mit Obdachlosen – wir haben ein Problem mit leistbarem Wohnraum in ganz Europa. Darauf müssen wir uns besinnen: Wohnen ist ein Menschenrecht. (Tanja Wehsely, 20.9.2023)