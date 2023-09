Die rituellen Bilanzen "100 Tage Andreas Babler SPÖ-Chef" sind in den Medien erschienen. Zusätzlich gibt es Umfragen, die null "Babler-Effekt" für die SPÖ ausweisen, und journalistische Einschätzungen, die davon sprechen, dass einerseits sein "roter Erbschaftssteuer-Populismus" nicht einschlägt (DER STANDARD) und er andererseits endlich einmal eine konzise, nicht schwafelnde Rede mit Konzept und Programm und Hand und Fuß halten sollte (Falter).

Seine Partei muss sich rasch in Form bringen: SPÖ-Chef Andreas Babler. REUTERS/Leonhard Foeger

Stimmt alles. Und es ist auch richtig, wenn Leser verlangen, man könne Babler nicht jetzt schon völlig abschreiben: Umfragen könnten sich ändern, er habe gerade erst einmal seine Bekanntmachungstour durch die Länder absolviert usw.

Nur muss man trotzdem jetzt schon die harte, realistische Frage stellen: Was ist, wenn es Babler einfach nicht bringt? Davon hängt einiges ab. Nicht nur für die SPÖ, sondern für Österreich. "Aufwind für die extreme Rechte in Europa" titelt die Kronen Zeitung (!) einen längeren Artikel. Soeben legten die Chefs der beiden extrem rechten Parteien FPÖ und AfD in Wien einen Triumph-Paarlauf hin. Herbert Kickl und Alice Weidel zeigten bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz überbordendes Selbstbewusstsein – mit Recht. Die FPÖ liegt mit 32 Prozent in den Umfragen auf Platz eins und die AfD im Nachbarland mit 21 Prozent auf Platz zwei. Höhenflüge der FPÖ ist man in Österreich seit Jahrzehnten gewohnt, Deutschland hielt man für immun gegen Rechtsextremismus. Kickl wie Weidel sagten klar, dass sie "das System" (unsere jetzige Demokratie) umstürzen wollen, und besonders Kickl drohte, alle Gegner der Rechten würden "für ihre Verbrechen am Volk zur Verantwortung gezogen werden". Das ist lingua tertii imperii.

Guter Volkstribun

Wenn Kickl nicht Kanzler werden soll und die FPÖ nicht in eine Regierung, dann müssen einige Dinge passieren. Eines davon ist die Renovierung der SPÖ zu einer regierungsfähigen Partei.

Wie die Dinge liegen, braucht man für eine Mehrheit gegen die Kickl-FPÖ eine Dreierkoalition. Wenn die ÖVP sich entschließt, mit Kickl oder einer FPÖ ohne Kickl in der Regierung (unrealistisch) eine Koalition zu machen, ist ohnehin der Weg nach Orbánistan vorgezeichnet. Wenn das nicht eintreten soll, braucht man sowohl die ÖVP wie die SPÖ als auch einen dritten Partner. Die "Ampel" (Rot-Grün-Neos) ist umfragemäßig unrealistisch. Schwarz-Rot-Neos (oder Grüne) ist schon eher denkbar.

Der Weg dahin ist steinig. Vor allem muss sich die ÖVP aus ihrem Selbstbetrug lösen, mit der FPÖ wäre es möglich, einfach weiter an der Macht zu bleiben. Gefragt ist jetzt wahrer bürgerlicher Patriotismus.

Aber auch die SPÖ muss sich in Form bringen. Andreas Babler ist ein ganz guter Volkstribun. Das ist viel zu wenig. Die Leute wählen rechts, weil sie rechts sind – aber auch, weil die Alternativen schwächeln. Den Zug zum Rechtspopulismus kann man nur mit einem Gegenprogramm bekämpfen, das aus Kompetenz, Mut und Verzicht auf populistischen Blödsinn besteht. Bablers Team hat keine Kompetenz. Er hat nicht einmal ein wahrnehmbares Team.

Das muss sich sehr schnell ändern. Wenn es Babler auch nicht bringt, wenn die SPÖ bleibt, wie sie ist, kommt die Herrschaft der Rechtsextremen. (Hans Rauscher, 20.9.2023)