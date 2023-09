Die Etat-Mediennews vor den Medientagen am Mittwoch und Donnerstag, vom ORF-"Fightclub" bis "Strip Karaoke":

ORF eröffnet "Fight Club" für konträre Meinungen. Er geht mit "Biester" in Serie, mit einem "ZiB"-Kanal auf Youtube und mit dem (erwarteten) Namen ORF On für die neue Streamingplattform in die Herbstsaison mit dem neuen ORF-Beitrag von allen

Theresa Riess (Tiziana Sund), Fanni Schneider (Penelope Sund) sind die "Biester". ORF

ORF erklärt Unterstützung für Wehrschütz: "Man darf gescheiter werden" - ORF-Chef Weißmann ist zuversichtlich, dass Wehrschütz die Akkreditierung bekommt

Lou Lorenz-Dittlbacher geht "Zur Sache" auf ORF 3. Freitagabend wird der alte ORF-Sendungstitel "Zur Sache" für einen neuen Talk recycelt

Die künstliche Reporterin KI bei "express.de" mit Autorin Klara Indernach, die nicht existiert

Alexander Wrabetz Medienzukunft Der ehemalige ORF-General sagt: "Der ORF-Auftrag muss um einen KI-Auftrag erweitert werden". Donnerstagabend erklärt er den Medienwandel übrigens dem freiheitlichen"Liberalen Klub".

Jan Böhmermann stalkt Publikum "Lass dich überwachen!" kehrt Mittwoch zurück, gleich in den ZDF-Hauptabend, eine Vorschau

Was Bruce Darnell so geil findet an "Strip Karaoke" auf Puls 4 steht im TV-Tagebuch

"Love Island" Keine Flugzeuge im Bauch auf RTL 2 - gleich noch ein TV-Tagebuch

"Voice of Germany" Neue Coaches, neue Regel: Gesangsneustart auf ProSieben

Switchlist "Das Pantanal", "Steirerschuld" und "Gosford Park": TV-Tipps für Dienstag

Dominic Thiem dreht mit Merlicek & Partner Froschfilm ohne Frösche für Bank Austria

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.