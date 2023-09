Schlager zog am Kunstrasenplatz von Bern ab und traf ins rechte Eck. AFP/FABRICE COFFRINI

Xaver Schlager hat am Dienstagabend mit einem Distanztreffer für einen erfolgreichen Auftakt seines Klubs RB Leipzig in der Champions League gesorgt. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 1:3-Auswärtserfolg beim Schweizer Meister Young Boys Bern in der 73. Minute aus rund 20 Metern das 1:2.

Leipzig ging bereits nach drei Minuten durch Simakan in Führung. Außenseiter Bern wirkte demoralisiert - und traf mit der ersten Offensivaktion durch Elia zum Ausgleich (33.). In der zweiten Halbzeit erzielte Schlager den Führungstreffer, Ex-Salzburger Sesko setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2).

In der zweiten Partie mit früher Anstoßzeit trennten sich Vorjahres-Halbfinalist AC Milan und Newcastle 0:0.

Am Dienstagabend (21 Uhr, live auf Sky) finden sechs weitere Partien statt, darunter Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund. (luza, 19.9.2023)