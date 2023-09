Feuer Nächtlicher Großbrand in Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt

In der Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Vier Feuerwehren rückten zu Löscharbeiten aus. Betroffen war ein als Archiv genutztes Nebengebäude. Das Objekt brannte bis auf die Grundmauern ab, das Produktionsgebäude konnte geschützt werden. Verletzt wurde nach Feuerwehrangaben niemand