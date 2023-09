Konflikt in Bergkarabach Kämpfe in Bergkarabach beunruhigen Weltgemeinschaft

Der großangelegte Militäreinsatz Aserbaidschans in Bergkarabach mit mindestens 27 Toten ist von der internationalen Gemeinschaft mit Besorgnis aufgenommen und auch bei der UN-Generaldebatte in New York thematisiert worden. Vertreter westlicher Staaten fordern ein sofortiges Ende der Kämpfe