Schlepper rammten Polizeistreife in Oberösterreich

Laut Polizei wurden im Zuge der Fahndung 13 Personen aufgegriffen. IMAGO/Michael Kristen

Reichersberg – Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg im Bezirk Ried in Oberösterreich ein Polizeifahrzeug gerammt. Bei einer Schwerpunktkontrolle an der Hausruckstraße (B143) sei eine Anhaltung eskaliert, bestätigte die Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung".

Laut Polizei kam es dabei zu Warnschüssen. "Zwei Personen wurden festgenommen", berichtete eine Polizeisprecherin der APA. 13 weitere Personen seien im Zuge einer Fahndung bereits aufgegriffen worden, die Ermittlungen liefen noch. (APA, 20.9.2023)