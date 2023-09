Ab Oktober soll der erste privat finanzierte Lehrgang zum zertifizierten Solar- und Photovoltaik-Projektentwickler starten. Das Projekt heißt New Energy Campus. Die theoretischen Unterrichtseinheiten sollen in Wien stattfinden, für die praktischen Anwendungen werde mit Kraftwerken in ganz Österreich zusammengearbeitet, heißt es in einer Aussendung.

Der Lehrgang dauert insgesamt fünf Monate. Er beinhaltet 16 Kurstage vor Ort, Exkursionen und eine Projektarbeit. Die Module sollen PV-Technologie, rechtliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Grundlagen und Praxisprojekte abdecken. Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat. Der Kurs kostet 3.900 Euro, wobei Förderungsmöglichkeiten durch das Arbeitsmarktservice (AMS) oder den Wiener Arbeitnehmer*innen-Förderungsfonds (Waff) bestünden.

Gründer des New Energy Campus sind Richard König, Lukas Nemec und Lorenz Edtmayer. Sie seien tätig geworden, "weil es sonst niemand macht". Den Lehrgang haben sie über das Energieunternehmen Enery und das Unternehmen Disrupt P One, das unter anderem in die Energiebranche investiert, ins Leben gerufen. Mit dem Lehrgang wollen sie "dem wachsenden Fachkräftebedarf in der Photovoltaikbranche gerecht werden". (red, 20.9.2023)