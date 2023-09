Maria Taferl – Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) dürften ein Faible für Panoramaaussichten haben. Jedenfalls fand im Frühjahr die erste Regierungsklausur der schwarz-blauen Landesregierung Niederösterreich in den lichten Höhen im Schwechater Flughafen-Tower statt. Diese Gangart wurde auch bei der zweiten Klausur am Mittwoch fortgesetzt: Die Regierungspartner quartierten sich im Waldviertel in ein Wellnesshotel ein, inklusive Panoramablick auf die Wachau.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) präsentierten die Schwerpunkte der Regierungsarbeit. APA/HELMUT FOHRINGER

Der niederösterreichische Wallfahrtsort Maria Taferl verspricht nicht nur helle Erleuchtungen, sondern auch Entspannung – für die Regierungspartner wohl eine gern gesehene Abwechslung zu den harten Verhandlungen der Klausur. Denn trotz der Gegensätze zwischen ÖVP und FPÖ wurden die nächsten Pflöcke für die kommenden Monate der Regierungsarbeit eingeschlagen. Man sei intensiv in Diskussionen gewesen, betonte Mikl-Leitner im Rahmen einer Pressekonferenz. Beide ließen es nicht aus, sich gegenseitig für die Zusammenarbeit zu loben. "Dir, lieber Udo, danke für die gute Zusammenarbeit. Wir haben schon eine sehr gute Dynamik", hieß es etwa von Mikl-Leitner.

Pflegescheck und neuer Wohnkostenzuschuss

Die präsentierten Maßnahmen waren dann nicht gänzlich neu: Neben einem Pflegescheck, der schon vor einigen Monaten angekündigt wurde, und einer Neuauflage des Wohnkostenzuschusses betonte Schwarz-Blau vor allem geplante Investitionen, etwa in die wirtschaftliche Infrastruktur, in die Kinderbetreuung und den Ausbau von Straßen und Bahnstrecken.

Vom Pflegescheck sollen laut Mikl-Leitner jene Personen profitieren, die zu Hause gepflegt werden. Dafür soll es zusätzlich 1.000 Euro geben für Personen ab Pflegestufe drei – Kinder und Menschen mit Demenz ab Pflegestufe eins bekommen ebenfalls den Zuschuss. 47 Millionen Euro will die schwarz-blaue Landesregierung dafür in die Hand nehmen, 47.000 Personen sollen profitieren. Im Oktober können dafür die Anträge gestellt werden.

Einen Wohnkostenzuschuss seitens der Landesregierung gab es bereits im Frühjahr, dieser wird neu aufgesetzt. Mit der Neuauflage wolle man erneut den Menschen bei der Teuerung "unter die Arme greifen", sagt Mikl-Leitner. Den neuen Wohnkostenzuschuss gibt es für Einpersonenhaushalte mit einem maximalen Jahreseinkommen von 20.000 Euro und für Familienhaushalte mit maximal 50.000 Euro an Jahreseinkommen. Für "die erste Haushaltsperson" gebe es 150 Euro, für jede weitere Person 50 Euro. Ein Haushalt mit drei Personen und einem entsprechenden Einkommen würde demnach 250 Euro bekommen.

Mehrere Investitionen vorgesehen

Investieren will die Landesregierung im kommenden Jahr vor allem in den Gesundheitsbereich: 120 Millionen Euro seien laut Mikl-Leitner für den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen, genauere Details blieben bei der Präsentation offen. Für den Ausbau des Hochwasserschutzes in Niederösterreichs Gemeinden sollen 2024 rund 22 Millionen Euro fließen. Und auch in puncto Digitalisierung will sie investieren: 105 Millionen Euro seien für den Breitbandausbau vorgesehen.

Im Rahmen der niederösterreichischen Mobilitätsoffensive wird laut Landbauer bis 2027 eine Milliarde Euro investiert. Mit dem nächsten Fahrplanwechsel soll es zu Angebotsverdichtungen und Beschleunigungen auf mehreren Bahnstrecken kommen. Der Maßstab sei "besser, schneller, leistbar".

Abschließend betonte die Landeshauptfrau, dass sich die "breite Mehrheit der Bevölkerung" wünsche, dass sich die Regierung auf die wichtigen Themen konzentriere und nicht über "Gendersternchen" diskutiere. Mit "Hausverstand und Vernunft" wolle man die Themen "anpacken". Ihr Stellvertreter Landbauer ließ es sich nicht nehmen, neben bereits umgesetzten Projekten, wie etwa dem Wohnkostenzuschuss im Frühjahr, erneut den Corona-Fonds und den Gendererlass als wichtige Maßnahmen zu nennen – diese fanden in Mikl-Leitners Rede keine Erwähnung mehr.

Landtag trifft nach Sommerpause zusammen

Währenddessen kommt auch der niederösterreichische Landtag am Donnerstag nach zweimonatiger Pause wieder zusammen. Unter anderem ist eine Aktuelle Stunde zur Kinderbetreuung geplant.

ÖVP und FPÖ legen einen Antrag vor, in dem härtere Strafen für Klimakleberinnen und Klimakleber gefordert werden. Dem gefährlichen "Treiben der Klimachaoten" dürfe nicht zugesehen werden, bis Menschen zu Schaden kommen. "Wir brauchen jetzt Strafen, die eine abschreckende Wirkung entfalten“, betont Mikl-Leitner. Die Landesregierung fordert sechs Monate Haft für Personen, die bei dementsprechenden Aktionen etwa Einsatzfahrzeuge blockierten.

Die SPÖ, die wegen des Proporzes in Niederösterreich ebenfalls in der Landesregierung sitzt, hat bereits angekündigt, den Antrag abzulehnen. "Namhafte Strafrechtler sprechen sich gegen jegliche Anlassgesetzgebung vor allem im Hinblick auf das Jugendstrafrecht aus", betonte SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger. (Max Stepan, 20.9.2023)