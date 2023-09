Wenn Essen im Kindergarten zum Streitfall wird: Pädagoginnen wurde es zum Verhängnis, dass sie Kinder bei Tisch zurechtgerückt haben sollen. Regine Hendrich

Es war ein Vorwurf, der den Verantwortlichen lange nachhing. Nachlässig habe die Behörde reagiert, hieß es, als in einem Kindergarten im Wiener Bezirk Penzing der Verdacht sexuellen Missbrauchs aufgetaucht war. Die Leiterin der zuständigen Magistratsabteilung 10 kostete der Fall den Job. Die Stadtregierung überarbeitete das Kindergartengesetz, für sämtliche Standorte ist nun ein Schutzkonzept Pflicht.

Das neue Regime scheint Wirkung zu zeigen. Als in diesem Sommer in einem anderen Wiener Kindergarten Anschuldigungen laut wurden, reagierte der Magistrat blitzschnell. Aufregung gibt es trotzdem – diesmal aber unter umgekehrten Vorzeichen: Ein beträchtlicher Teil der Eltern hält die Vorgangsweise für unverständlich, überzogen oder gar skandalös.

Es geht um drei erfahrene Pädagoginnen, manche der Familien kennen sie seit über zehn Jahren. An positiver Nachrede fehlt es ihnen am Standort, der wegen der heiklen Causa im Bericht ungenannt bleiben soll, nicht. Die Kinder hätten sich stets wohlgefühlt, ist vielfach von Elternseite zu hören, obendrein seien sie gut auf die Schule vorbereitet worden. Für Probleme habe es stets ein offenes Ohr gegeben.

Ablöse über Nacht

Entsprechend perplex waren viele Mütter und Väter, als die Fotos der Leiterin und ihrer beiden Stellvertreterinnen eines morgens plötzlich abgehängt waren. Von einem Tag auf den anderen hatte die Stadt das Führungsteam vom Dienst abgezogen. Auf die Kinder warteten völlig unbekannten Gesichter.

Auf eine Info-Mail hatte die MA 10 verzichtet. Dafür schickte sie, nachdem eine Gruppe von Eltern in einem ersten Schreiben Aufklärung gefordert hatte, ihren Kinderschutzbeauftragten vor. Der stand in Einzelgesprächen Rede und Antwort.

Um sexuellen Missbrauch gehe es nicht, eröffnete der städtische Abgesandte, ebenso wenig sei irgendjemand geschlagen worden. Stattdessen kamen Vorwürfe zur Sprache, die sich grob in vier Kategorien einteilen lassen. Kinder seien sowohl zu schlafen als auch zu essen gezwungen worden, obwohl sie das nicht wollten. Ebenso seien manche am Esstisch zurechtgerückt worden, weil sie "falsch" gesessen seien. Und nicht alle hätten Trost erhalten, wenn dies nötig gewesen sei. All das verletzte Kinderrechte ebenso wie das städtische Leitbild.

Wer denn diese Beobachtungen gemacht habe? Zwei Personen hätten das Fehlverhalten unabhängig voneinander gemeldet, erläuterte der Beauftragte und sprach von bis ins Detail deckungsgleichen Schilderungen. Ob es sich um Eltern oder andere Pädagoginnen handelt, blieb ein Geheimnis.

Regeln – oder Schikane?

Die Zweifel ausgeräumt haben diese Erklärungen nicht, zu sehr gehen die Wahrnehmungen auseinander. Weil die Schlaf- und Essgewohnheiten kleinerer Kinder ein steter Quell der Unzufriedenheit sind, hatten manche Eltern gerade in diesen Fragen den Rat der Pädagoginnen gesucht – und keinesfalls Empfehlungen bekommen, die auf Zwang hinausliefen.

Außerdem machte sich der Eindruck breit, dass da eine Mücke zu einem Elefanten gemacht werde. Gute Tischmanieren gehörten zur Erziehung, merkt eine Mutter an. Und kann man es Pädagoginnen bei knappem Personalstand vorwerfen, wenn ein schreiendes Kind einmal ein paar Momente warten muss? "Lächerlich" klingen die Vorwürfe in den Ohren eines Vaters.

Was wirklich vorgefallen ist, lässt sich nachträglich nicht zweifelsfrei aufklären, schließlich filmen vor Ort keine Kameras mit. Viel hängt von der konkreten Situation und der Wortwahl ab. Es macht einen Unterschied, ob Pädagoginnen zum Kosten von Speisen motivieren oder Sanktionen androhen, ob Benimmregeln einer sachlichen Rechtfertigung folgen oder zur Schikane mutieren.

Auch in städtischen Kindergärten dürften Buben und Mädchen die Füße nicht beim Essen auf den Tisch legen, sagt Karin Broukal, Leiterin der MA 10, das sei schließlich unhygienisch und wegen des Umkipprisikos gefährlich. Aber sollten Kinder etwa genötigt werden, kerzengerade und steif zu sitzen, wäre das unangebracht: "Die Elmayer-Erziehung vertreten wir nicht."

Das System durchbrechen

Dass viele Eltern nur Positives zu berichten wissen, beweist nicht unbedingt, dass die Vorwürfe haltlos sein müssen. Schließlich ist auch denkbar, dass Pädagoginnen manche Kinder bevorzugen und andere benachteiligen. Doch hätte der Umstand, dass es weder um sexuellen Missbrauch noch um körperliche Gewalt geht, nicht gelindere Mittel ermöglicht? Hätten die Vorgesetzten nicht einfach einmal das Gespräch mit den Beschuldigten suchen können?

Wäre es um einen einmaligen Vorfall gegangen, hätte sie es bei einer solchen Reaktion belassen können, sagt Broukal. Sobald aber Anschuldigungen gegen mehrere Personen auf ein System hindeuteten, sei dieses zum Schutz der Kinder zu durchbrechen, da lasse das Gesetz keine andere Wahl. Zuständig für solche Beschlüsse sei die Abteilung für Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), der die MA 10 einschlägige Vorfälle melden müsse, merkt Broukal an. Doch sie selbst hätte nicht anders entscheiden wollen.

Zerstörte Konstellation

Mittlerweile haben die Ermittlungen, bei denen auch die Beschuldigten angehört wurden, Ergebnisse gebracht. Zwei Pädagoginnen sind dem Vernehmen nach so weit rehabilitiert, dass sie wieder für den Kinderdienst freigegeben wurden, wenn auch unter Auflagen – womit die Behörde einen gewissen Zweifel deponiert. Das dritte Verfahren soll noch laufen. Eine Rückkehr an den Standort sei aber ausgeschlossen, wurde den Eltern bereits beschieden. Das wollten schon allein die Betroffenen selbst nicht.

Geblieben ist Ärger. Obwohl viele der kritischen Eltern der neuen Kindergartenführung, die für die Umstände ja nichts kann, ein wohlwollendes Zeugnis ausstellen, gehen die Wogen auch zwei Monate nach der Ablöse hoch. Ohne Not, so der Tenor, seien die Kinder aus einer vertrauten Konstellation und verdiente Pädagoginnen aus ihrem Berufsleben gerissen worden.

Auch der Verdacht einer Intrige macht die Runde. Wenn schon unbewiesene Anschuldigungen wie diese zu Suspendierungen führen – können böswillige Menschen missliebiges Personal dann nicht einfach "hinausschießen"? Das würde im Ermittlungsverfahren herauskommen, wendet MA-10-Leiterin Broukal ein: "Solche Vorwürfe zu erfinden hält niemand durch." (Gerald John, 28.9.2023)