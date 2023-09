Der Film über die politische Karriere des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, "Projekt Ballhausplatz", von Kurt Langbein läuft am Donnerstag in den österreichischen Kinos an. Am Dienstagabend gab es ein Preview vor einem eher jungen Publikum im Wiener Votivkino. Die SPÖ-Jugendorganisation Junge Generation hatte nämlich zu der Vorführung eingeladen.

Kurt Langbein, Nina Horaczek, Moderator Can-Paul Güven und Christian Kern beim Diskutieren (v. li.). JG

Selbst bei dem überdurchschnittlich an Politik interessiertem Publikum gab es während der komprimierten und kritischen Zusammenfassung der Ära von Geilomobil bis Rücktritt das eine oder andere Raunen oder "Bist du deppert" im Publikum zu hören, waren doch Details der jüngsten Zeitgeschichte schon wieder von aktuellen Entwicklungen verdrängt worden: Vom schwarzen Hummer, auf dem Kurz und Jugendfreunde vermeintlich sexy posierten, über die "furchtbaren Bilder" von Flüchtlingen, die es, wie Kurz 2016 im Studio von Anne Will meinte, brauche – an einem Wochenende, als bekannt geworden war, dass zehn Kinder auf der Flucht ertrunken waren, über die nur PR-technisch wirksamen Moscheeschließungs-Aktion und die Legende der Balkanroutenschließung bis hin zur türkisen Schredder-Affäre nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos und den Chats des Thomas Schmid.

Dekonstruktion

Der schwarze Hummer wird während des Films langsam von Mechanikern in einer schwarzen Halle auseinandergenommen und seine Bestandteile fein säuberlich auf dem Boden verteilt.

Langbein bekam für seinen Film 27 Interviewabsagen. So erzählen in Projekt Ballhausplatz zahlreiche Interviewpartnerinnen die Geschichte nach, die politische Gegner waren, doch auch kritische Stimmen aus der schwarzen Reichshälfte wie jene Ferry Maiers, Franz Fischlers und einer Wirtschaftskämmerin und Hotelbesitzerin waren im Interview mit Langbein zu hören. Letztere vor allem zu der für sie inakzeptablen Message-Control des Regimes Kurz.

Doch es gibt auch Lob von roter Seite: Der SPÖ-Gemeinderat Peko Baxant weist auf das Gute hin, das Kurz in seiner gesamten Karriere, nämlich als Kurzzeit-Gemeinderat, gefordert hatte und das auch umgesetzt wurde: Die 24-Stunden-U-Bahn am Wochenende. Kurz habe also die Welt verändert, wie Baxant zum Amüsement der Preview-Gäste im Film scherzhaft sagt.

Ex-Kanzler auf dem Podium

Nach der Vorführung erörterte der Filmemacher und frühere Journalist Kurt Langbein das Gesehene gemeinsam mit einem Amtsvorgänger von Kurz, Ex-Bundeskanzler Christian Kern, und der "Falter"-Chefreporterin und Kurz-Biografin Nina Horaczek. Dass im Film ausführlich von der geplanten türkisen Machtübernahme der Freundesgruppe um Kurz, von der Einschüchterung von Medien und Anwürfen gegen die Justiz erzählt wird, fand auf dem Podium Anklang. Doch Kern warnte vor der Überhöhung des Talentes des "harten Rechten" Kurz, der tatsächlich von "besonderer Flachheit" und nur eine "Blaupause" dessen sei, "wie Populismus weltweit funktioniert". Realpolitik sei Kurz stets egal gewesen, nur die "Pointe am nächsten Tag in der 'Kronen Zeitung'" sei wichtig gewesen.

Wichtig für den ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden sei aber die Frage: "Wie schaffen wir es, unsere Institutionen künftig zu sichern?" Fragen von jungen Genossen aus dem Kinosaal, wie man denn politisch auf Populismus – auch angesichts der Umfragewerte der FPÖ – reagieren solle oder könne, beantwortete Kern wenig optimistisch: Dieses Rennen sei schwer zu gewinnen. Vielleicht war das nicht das, was sich die jungen Roten als Tipp erhofft hatten. (Colette M. Schmidt, 20.9.2023)