EU knüpft 140 Millionen Hilfsgelder für Afghanistan an Arbeit von Frauen

Das Geld soll nur in Gebiete fließen, in denen Frauen bei der Auslieferung der Hilfe mitarbeiten dürfen. Die Mittel wurden im Dezember 2022 nach einem NGO-Arbeitsverbot von Frauen eingefroren

Frauen sollen bei der Auslieferung der Hilfe mitarbeiten können, so die EU. AP/Ebrahim Noroozi

EU-weit/Brüssel – Die EU-Kommission macht wieder Hilfsmittel für Afghanistan frei: 140 Millionen Euro sollen insbesondere Frauen und Mädchen in dem Land zugutekommen. Im Dezember 2022 hatte die EU die Mittel eingefroren, nachdem die regierenden Taliban es Frauen verboten hatten, für NGOs zu arbeiten. Die Gelder sollen nur in Gegenden fließen, in denen Frauen bei der Auslieferung der Hilfe mitarbeiten und davon profitieren, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit.

Die Gelder sollen über UN-Agenturen, die Weltbank und internationale Hilfsorganisationen nach Afghanistan fließen. Unterstützt werden sollen Projekte im Bereich Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Stärkung von Frauen in wirtschaftlichen Belangen. (APA, 20.9.2023)