Erst vor gut einem Jahr eröffnet, heimst das luxuriöse Boutique-Hotel Passalacqua am Comer See bereits seinen ersten Titel ein. Es wurde von "World's 50 Best" zum besten Hotel der Welt gekürt. Die Villa mit ihren 24 Zimmern und terrassenförmig angelegten Gärten, die bis zum See reichen, setzte sich gegen eine starke Konkurrenz durch, wie sich am Dienstagabend bei der Preisverleihung der World's 50 Best Hotels 2023 in London zeigte.

Das luxuriöse Boutiquehotel Passalacqua am Comer See Ruben Ortiz

Die erste Rangliste der 50 besten Hotels der Welt zeigt, dass 21 der ausgezeichneten Häuser in Europa liegen. London festigt seinen Ruf als globales Reisezentrum mit vier Hotels auf der Liste: Claridge's (Platz 16), The Connaught (Platz 22), NoMad London (Platz 46) und The Savoy (Platz 47), während weitere zwei britische Hotels ebenfalls zu den Gewinnern gehören: Gleneagles in Schottland (Platz 32) und The Newt in Bruton, Somerset (Platz 37), das mit dem Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award ausgezeichnet wurde.

Auf dem asiatischen Kontinent befinden sich 18 der 50 besten Hotels der Welt, darunter vier Häuser, die am oberen Ende der Liste stehen: Rosewood Hongkong (Platz 2), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Platz 3), The Upper House in Hongkong (Platz 4) und Aman Tokyo (Platz 5). Das Soneva Fushi (Platz 7) auf den Malediven.

Sonderpreise

Singita Lodges im Krüger-Nationalpark in Südafrika, das kleinste Haus auf der Liste mit nur 18 Zimmern, belegt Platz 15 und erhält den Flor de Caña Eco Hotel Award. Die Lodges befinden sich inmitten von 33.000 Hektar unberührter Wildnis, in der eine einzigartige Wildtierpopulation in vier verschiedenen ökologischen Zonen gedeiht. Wie bei seinen anderen globalen Auszeichnungen arbeitete "50 Best" auch beim Flor de Caña Eco Hotel Award mit der The Sustainable Restaurant Association zusammen, die alle Hotels auf der Liste aufforderte, eine Bewerbung einzureichen, in der sie ihre Nachhaltigkeitsinitiativen und -nachweise für eine strenge Prüfung darlegen.

Singita Lodges ist eines von drei Hotels in Afrika, die es in die Rangliste geschafft haben, neben dem La Mamounia (Platz 6) und dem Royal Mansour (Platz 23), beide in Marrakesch. Der Nikka Best New Hotel Award geht an das Capella Bangkok (Platz 11), das mitten in der Pandemie eröffnet wurde.

Im Rahmen des Abends wurden auch die Preisträger der im Vorfeld angekündigten Sonderpreise gefeiert, darunter The Lodge at Blue Sky, eine abgelegene Lodge in der malerischen Wasatch Mountain Range in Utah. Gleneagles (Platz 32) in Schottland wurde am 22. August als Gewinner des Art of Hospitality Award bekanntgegeben, der den herausragenden Service und die Liebe zum Detail eines Hotels würdigt. (max, 20.9.2023)

Hier die vollständige Liste der World's 50 Best Hotels

1. Passalacqua (Moltrasio, Italien)

2. Rosewood Hongkong

3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Bangkok, Thailand)

4. The Upper House (Hongkong)

5. Aman Tokyo (Tokio, Japan)

6. La Mamounia (Marrakesch, Marokko)

7. Soneva Fushi (Malediven)

8. One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, Mexiko)

9. Four Seasons Firenze (Florence, Italy)

10. Mandarin Oriental Bangkok (Bangkok, Thailand)

11. Capella Bangkok (Bangkok, Thailand)

12. The Calile (Brisbane, Australien)

13. Chablé Yucatán (Chocholá, Mexiko)

14. Aman Venice (Venedig, Italien)

15. Singita Lodges (Krüger National Park, Südafrika)

16. Claridge’s (London, UK)

17. Raffles Singapore (Singapur)

18. Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesien)

19. Hotel Esencia (Tulum, Mexiko)

20. Le Sirenuse (Positano, Italien)

21. Borgo Egnazia (Savelletri, Italien)

22. The Connaught (London, UK)

23. Royal Mansour (Marrakesch, Marokko)

24. Four Seasons Madrid (Madrid, Spanien)

25. Aman New York (New York City, USA)

26. The Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, Frankreich)

27. Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasilien)

28. Capella Singapore (Singapur)

29. Le Bristol Paris (Paris, Frankreich)

30. Park Hyatt Kyoto (Kioto, Japan)

31. La Réserve (Paris, Frankreich)

32. Gleneagles (Auchterarder, Schottland)

33. Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Frankreich)

34. Cheval Blanc Paris (Paris, Frankreich)

35. Four Seasons Astir Palace Hotel Athens (Athen, Griechenland)

36. Soneva Jani (Malediven)

37. The Newt in Somerset (Bruton, UK)

38. Amangalla (Sri Lanka)

39. Hoshinoya Tokyo (Tokio, Japan)

40. Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

41. Eden Rock (St. Barths, Frankreich)

42. The Siam (Bangkok, Thailand)

43. Badrutt’s Palace (St. Moritz, Schweiz)

44. Atlantis The Royal (Dubai)

45. The Oberoi Amarvilas (Agra, Indien)

46. NoMad London (London, UK)

47. The Savoy (London, UK)

48. Equinox New York (New York City, USA)

49. Six Senses Ibiza (Ibiza, Spanien)

50. Hôtel de Crillon (Paris, Frankreich)