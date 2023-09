Büchners "Dantons Tod" in der Interpretation des Linzer Theater Phönix. Andreas Kurz

Wo gehen Meinungen selbst unter politischen Verbündeten auseinander? Wann ziehen sich Gräben so tief, dass sie einer Spaltung gleichkommen, und unter welchen Voraussetzungen liefert eine Fraktion schließlich die andere ans Messer? Georg Büchners Drama Dantons Tod (1835), angesiedelt zur Zeit der Französischen Revolution, ist ein Lehrstück in all diesen Fragen und evoziert am Theater bis heute immer wieder neue Lesarten.

Am Theater Phönix in Linz konzentriert sich Regisseurin Christine Eder (Nestroypreis für Proletenpassion2015 ff.) zum Saisonstart auf die heutzutage besonders erhitzt verteidigten Deutungshoheiten und die damit einhergehende Gefahr, innerhalb einer Gesellschaft die Dialogfähigkeit zu verlieren. Premiere ist am 21. September in der Wiener Straße 25. Nur einen Tag später und wenige Straßenbahnstationen weiter überprüft auch das Landestheater Linz einen wahren Klassiker der Dramenliteratur: Bertolt Brechts Antikriegsstück Mutter Courage und ihre Kinder, uraufgeführt bereits 1941 (!) am Schauspielhaus Zürich. Das zur Schullektüre zählende Drama erzählt von der Marketenderin Anna Fierling, die zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) mit ihren drei Kindern über Schweden, Polen, Bayern und Italien durch Europa zieht und versucht, ihre Familie unbeschadet durchzubringen.

Ihre eigene Geschäftstüchtigkeit, aber auch die Brutalität des Krieges und seiner Akteure werden ihr zum Verhängnis, am Ende verliert sie alle drei, die stumme Tochter Kattrin sowie die Söhne Eilif und Schweizerkas. Im Schauspielhaus an der Promenade inszeniert Susanne Lietzow eine eigene Fassung des Textes mit der Musik von Paul Dessau (musikalische Leitung: Gilbert Handler). In der Titelrolle: Katharina Hofmann. (Margarete Affenzeller, 20.9.2023)