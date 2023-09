Nach den Niederlanden und Flandern kommendes Jahr wird 2025 norwegische Literatur im Zentrum stehen. APA/dpa/Jan Woitas

Leipzig - Norwegen wird Gastland der Leipziger Buchmesse 2025. Für die norwegische Literatur sei dies eine einmalige Chance, deutsche Leserinnen und Leser zu erreichen und zu begeistern, teilte der Veranstalter am Mittwoch in Leipzig mit. Es soll um aktuelle Themen gehen, aber auch um die Verlagsentwicklung in dem skandinavischen Land.

"Norwegische Literatur genießt im deutschsprachigen Markt hohe Wertschätzung und weite Verbreitung", sagte Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse. Der Gastlandauftritt in Leipzig biete Autorinnen und Autoren die ideale Möglichkeit, neue Werke einem neugierigen Publikum vorzustellen und sie für Literatur und Kultur aus Norwegen zu begeistern. "Die Leipziger Buchmesse und "Leipzig liest" sind dank enormer Reichweite wie dafür geschaffen, hierzulande die Wahrnehmung für Norwegen und seine Literaturschaffenden nachhaltig zu stärken."

Organisiert wird das Gastland-Projekt von "Norla" (Norwegian Literature Abroad). "Wir freuen uns darauf, im Jahr 2025 ein ansprechendes Programm für ein breites Publikum aus ganz Deutschland zu schaffen", sagte "Norla"-Direktorin Margit Walsø. Der deutsche Markt sei für die norwegische Literatur im Ausland schon seit langem sehr wichtig. "Jetzt können wir diesen Kontakt intensivieren und neue Stimmen einbringen", sagte Walsø. (APA, 20.9.2023)