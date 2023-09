Eine Regelung zu Lebzeiten ist stets günstiger als ein Streit zwischen Erben nach dem Tod, sagt Kirschner. Kanzlei Lorenz Kirschner

Eine Wohnung oder ein Haus im Wert von rund 300.000 Euro, Autos, dazu ein paar Sparbücher: Das ist das durchschnittliche Vermögen jener Personen, die bei Lorenz Kirschner Rat einholen. Mit dem STANDARD sprach der Erbrechtsanwalt über verlorene Testamente, enttäuschte Eltern und zerstrittene Kinder.

STANDARD: Für ein gültiges Testament braucht man eigentlich nur ein Blatt und einen Stift, oder?

Kirschner: Ja, für ein eigenhändiges Testament reicht es, wenn man es handschriftlich verfasst und unterschreibt. Das ist meiner Meinung nach auch die klügste Variante. Man sollte aber trotzdem einen Notar oder einen Rechtsanwalt beiziehen und das Testament registrieren und verwahren lassen. Es kommt häufiger vor, als man denkt, dass Nachkommen für sie ungünstige Testamente verschwinden lassen. Wenn es bei einem Notar liegt, ist es viel sicherer als in der Lade im Nachttisch. Wenn das Testament registriert ist, scheint es im Todesfall zudem automatisch im Verfahren auf.

STANDARD: Wie viel kostet es, wenn ich für das Testament zu einem Anwalt oder einem Notar gehe?

Kirschner: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Dumpingpreise, die bei 250 Euro beginnen. Ein durchschnittlicher Notar nimmt rund 400 Euro. Wenn es komplizierter ist und ein Anwalt nach Stunden verrechnet, kann es auch teurer werden. Aber man muss es so sehen: Egal, was das Testament kostet, es ist ein lächerlich geringer Betrag im Vergleich zu den Kosten eines Rechtsstreits zwischen den Erbinnen und Erben. Da können fünf bis zehn Prozent des Erbes gleich mal weg sein.

STANDARD: Wann sollte man ein Testament machen? In welchem Alter?

Kirschner: Früher hätte man gesagt: Sobald man Vermögen aufbaut, also zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus kauft. Heutzutage kommt aber etwas dazu, das früher kein Thema war: der digitale Nachlass. Menschen sollten sich überlegen, was mit ihren Online-Accounts passiert. Wer soll zugreifen können, wer nicht? Dasselbe gilt für digitales Vermögen wie Bitcoins. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, ob man die Passwörter in das Testament aufnimmt. In der Praxis kommen die Leute oft mit Mitte dreißig zu mir, wenn sie ein Haus gebaut haben. Oder dann, wenn sie in ihrem Umfeld einen Todesfall hatten und sie sich fragen: Wie wäre das bei mir?

Für ein gültiges Testament reicht ein Stift und ein Blatt Papier. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte das Schriftstück aber registrieren. Getty Images

STANDARD: Was wollen die Leute im Testament üblicherweise regeln?

Kirschner: Für ältere Menschen geht es in 70 Prozent der Fälle darum, dass bestimmte Kinder möglichst wenig erben sollen. Dass sie zum Beispiel nur den Pflichtteil bekommen (bei zwei Kindern ein Viertel). Es gibt auch die Möglichkeit, den Pflichtteil zu halbieren, wenn das Kind keinen Kontakt zum Erblasser gehabt hat und schuld daran war. Eine vollständige Enterbung ist nur in seltenen Fällen möglich, zum Beispiel dann, wenn die Kinder eine Straftat gegen die Eltern begangen haben.

STANDARD: Was sind die häufigsten Gründe, warum Eltern Kindern nichts vererben wollen?

Kirschner: Meistens geht es nicht um ein Einzelereignis, sondern um eine Enttäuschung, die sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hat. Manchmal passieren auch Dinge, und es wird nicht darüber gesprochen. Dann verfestigt sich über Jahre eine negative Sichtweise aufeinander.

STANDARD: Worüber wird nach dem Tod meistens gestritten?

Kirschner: Oft geht es um die Testierfähigkeit – also um die Frage, ob der Erblasser noch geistig dazu in der Lage war, ein Testament aufzusetzen. Gestritten wird häufig auch darüber, wer schuld daran ist, dass Eltern und Kinder keinen Kontakt mehr hatten. Das ist für die Frage entscheidend, ob ein Kind nur die Hälfte des Pflichtteils bekommt. Probleme entstehen oft auch dann, wenn Kinder gemeinsam ein Haus erben, aber sie sich nicht einig sind, ob es verkauft werden soll.

STANDARD: Wie verhindert man Streitigkeiten am besten?

Kirschner: Indem man die Dinge zu Lebzeiten regelt und die Pflichtteile zum Beispiel vorab ausbezahlt. Und indem man mit den Kindern über die Pläne spricht. Eine Regelung zu Lebzeiten ist immer deutlich günstiger als ein Streit im Nachhinein.

STANDARD: Derzeit wird viel über eine mögliche Erbschaftssteuer diskutiert. Ist das für die Leute ein Thema?

Kirschner: Eine Erbschaftssteuer wäre wohl mit einer Schenkungssteuer kombiniert. Fraglich ist, ob und wie weit zurückgerechnet werden würde. Wenn über mögliche Reformen berichtet wird, kommen vermehrt Leute, die ihr Vermögen rechtzeitig übergeben wollen, damit sie es nicht versteuern müssen. (Jakob Pflügl, 24.9.2023)