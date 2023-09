Jürgen Klopp, the normal one. REUTERS/CARL RECINE

Hätten sie beim 1. FSV Mainz 05 auf ihren Verstand gehört, wäre Jürgen Klopp vielleicht niemals Trainer geworden. Der Fußballverein kämpfte einst gegen den Abstieg in der 2. Bundesliga, stand quasi am Abgrund — und entschied sich, in die andere Richtung zu gehen. Das Management feuerte den Trainer, zum fünften Mal binnen zehn Monaten, und als Ersatz holten sie: niemanden. Die Spieler sollten sich in der Schlussphase der Saison selbst trainieren. Rechtsverteidiger Jürgen Klopp sollte daraufhin kein weiteres Spiel mehr bestreiten. Er wurde zum Anführer.

Mehr als 20 Jahre später zählt Klopp zu den größten Fußballtrainern überhaupt. Als Teammanager des FC Liverpool kommt er nach Linz, am Donnerstag steht gegen den LASK (18.45 Uhr, live auf Servus TV, Sky) der Auftakt in der Gruppenphase der Europa League an. Klopp wird in Liverpool geliebt, bei seinen früheren Arbeitgebern in Dortmund und Mainz genießt er Legendenstatus. Der Deutsche Fußball-Bund will ihn langfristig als Cheftrainer im Männer-Nationalteam. Warum ist Klopp so begehrt, was zeichnet den 56-Jährigen aus?

Der Magnet

Imre Szabics kennt einen Teil der Antwort. Der langjährige Sturm-Graz-Angreifer wurde in den Nullerjahren von Klopp nach Mainz geholt, kennt seine Arbeitsweise. "Er ist ein brutaler Magnet", sagt Szabics dem STANDARD. "Kloppo hat eine extreme Anziehungskraft und kann die Leute um sich herum begeistern. Dadurch ist er auch so weit gekommen. Das ist eine Gabe, die kann man nicht lernen."

Klopps Spielstil verlangt bedingungslose Überzeugung. Er setzt auf hohes Pressing, der Erfolg seiner Mannschaft hängt von der Bereitschaft ab, mehr zu laufen als der Gegner. Unmittelbar nach einem Ballverlust wird die gegnerische Mannschaft mit Sprints unter Druck gesetzt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, den Ball direkt wiederzugewinnen, so die Klopp’sche Philosophie. Nebeneffekt: je früher der Ballgewinn, umso niedriger der Aufwand.

Der Spitzname

Jürgen Norbert Klopp wuchs im Schwarzwald in einfachen Verhältnissen auf. Seine Kindheit beschreibt er als "absoluten Traum". Seinem Vater Norbert wurde einmal eine Profikarriere von dessen Eltern verwehrt, er setzte hohe Ambitionen in die Laufbahn des Sohnes. Unter der Woche war er im Außendienst beruflich auf Reisen, an Wochenenden trainierte er stundenlang den kleinen Jürgen. "Mein großes Glück war: Ich liebte alles, was mein Vater wollte, dass ich werde", sagte Klopp einmal.

Über den Amateurfußball gelang Klopp der Wechsel zu Mainz, mit 23 Jahren unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Nach mehr als 300 Matches als Spieler wechselte Klopp auf die Trainerbank. Mit Mainz gelang ihm der erstmalige Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Im folgenden Sommer fuhr er mit dem Team nach Schweden ins Survival-Camp — um in der höchsten Spielklasse zu überleben.

Nach sieben Jahren wechselte Klopp zu Borussia Dortmund, die er zu zwei Meistertiteln führte. Weitere sieben Jahre später unterschrieb er in Liverpool, stellte sich dort als "The Normal One" vor und versprach nach spätestens vier Jahren den ersten Titel. Es folgten eine englische Meisterschaft und ein Sieg in der Champions League. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2026.

Der ehemalige ÖFB-Teamtorhüter Alexander Manninger stand unmittelbar vor seinem Karriereende ein Jahr bei Klopps Liverpool unter Vertrag. Für ihn ist Klopp ein "Lehrer und Psychologe". "Er kann sich in alle Spieler hineinversetzen, geht mit jedem richtig um. Und er kann unglaublich motivieren. In Liverpool hat das Training jeden Tag Spaß gemacht, das ist ja nicht überall so."

Bleibender Eindruck

In der Öffentlichkeit kommt Klopp mit seiner positiven Art gut an, auch wenn er sich oft mit Schiedsrichtern anlegt. Er kann aufbrausend sein; ein Charakterzug, der ihm peinlich ist. Im Fall des Erfolgs feiert Klopp wie ein Erstsemestriger; Videos aus Disco und Partybus nach dem Champions-League-Sieg sind legendär.

Über die Jahre hat Klopp eine Marschrichtung für sein Leben gefunden: "Es ist nicht wichtig, was Leute denken, wenn du kommst. Viel wichtiger ist, was sie denken, wenn du gehst." Wahrscheinlich, dass er Linz am Donnerstag als Sieger verlässt. LASK-Stürmer Robert Zulj hört auf seinen Verstand und sagt: "Liverpool ist ganz klarer Favorit. In einem normalen Spiel hast du keine Chance." Doch was ist schon normal? (Lukas Zahrer, 21.9.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

(Europa-League, Gruppe E - 1. Runde)

LASK - FC Liverpool (Linz, Oberösterreich Arena, Donnerstag, 18.45 Uhr MESZ/live ServusTV, Sky, SR Di Bello/ITA)

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder - Flecker, Jovicic, Horvath, Renner - Mustapha, Zulj, Havel

Es fehlen: Pintor (Muskelverletzung), Taoui (Kreuzband), Wiesinger, Anselm (beide rekonvaleszent), Michorl (nicht im Europa-League-Kader)

Liverpool: Kelleher - Gomez, Quansah, Van Dijk, Robertson - Elliott, Endo, Gravenberch - Doak, Nunez, Diaz

Es fehlen: Alexander-Arnold (Oberschenkel), Thiago (Hüfte)