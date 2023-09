Europas Gemüseversorgung in Gefahr, 40 Jahre Voodoo Jürgens, Eco, Stöckl - Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Europas Gemüseversorgung in Gefahr – Wassernot in Spanien Spaniens Provinzen kämpfen um das Wasser des Tajo. Die Landwirte im Süden und die Tourismusbetreiber im Norden stehen sich unversöhnlich gegenüber. Bis 20.15, Arte

21.00 DOKUMENTATION

Legendäre Dinner – Geschichte geht durch den Magen Ob bei politischen Verhandlungen, Staatsbesuchen oder royalen Hochzeiten: Essen schafft Atmosphäre, bringt Gespräche in Gang und macht manchmal sogar richtiggehend Geschichte. Die Dokumentation über legendäre Dinner serviert eine neue Per­spektive auf Ereignisse der Zeitgeschichte.

Bis 22.00, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Unsere Hand – Geniestreich der Evolution Die Wissenschaftsdoku folgt Kindern beim schwierigen Prozess des Schreibenlernens, beobachtet eine Pianistin bei ihrer feinmotorischen Leistung und zeigt, wie unser Leben buchstäblich in unseren Händen liegt: beim Bouldern. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Es werde Mensch. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Was steckt hinter dem AMA-Gütesiegel? Eine Reportage über die oft irreführende Welt von Qualitätssiegeln in der Lebensmittelproduktion. Bis 22.00, ORF 2

22.15 COEN-BRÜDER

Fargo – Blutiger Schnee (USA 1996, Joel Coen, Ethan Coen) Vor der Serie kam das Kino­-Original der Coen-Brüder mit einer groß­artigen Frances McDormand als hochschwangerer Polizeichefin in der Provinz Minnesotas und unvergesslich blutigem Schnee. Bis 0.05, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Eco Heißer Herbst: Wird jetzt bei den Löhnen gespart? / "Blutgeld" für Gaslieferungen: Warum kommen wir von Russland nicht los? / Der böse Wolf: Märchen oder reale Wirtschaftsgefahr? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Die Schauspielerin und Künstlerin Erika Pluhar und der Kabarettist und Schauspieler Adi Hirschal sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 EMANZIPATIONSDRAMA

La belle saison – Eine Sommerliebe (F 2015, ­Catherine Corsini) Die 23-jährige Delphine (Izïa Higelin) zieht 1971 vom elterlichen Bauernhof nach Paris. In der Stadt entdeckt sie Frauenrechte und die Liebe zu Carole (Cécile de France). Zurück auf dem Bauernhof, erlebt das Paar einen glücklichen Sommer, bis die Beziehung entdeckt wird. Autobiografisch inspirierte Emanzipationsgeschichte der französischen Regisseurin Catherine Corsini (Die Affäre). Bis 1.10, RBB

Folgt ihrer Liebe aufs Land: Cécile de France als emanzipierte Spanischlehrerin Carole in "Eine Sommerliebe", RBB, 23.30 Uhr. Foto: RBB, WDR, Alamode Film

23.40 MUSIK

40 Jahre Voodoo Jürgens – Buttersession Spezial Im August feierte der Musiker, Liedersänger, Autor und Schauspieler seinen 40. Geburtstag – Grund genug, um eine Live-Session mit seiner Ansa Panier ins Leben zu rufen. Außerdem gibt es ein Gespräch im Band-Probenraum. Bis 0.15, ORF 3