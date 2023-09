Über Bemühungen, aus den wüsten Vorgängen in der Wiener Ärztekammer eine korrekte Diagnose zu stellen

In der Ärztekammer wird heftig gestritten. APA/EVA MANHART

Medice, cura te ipsum, "Arzt, heile dich selbst", sagt Jesus laut Lukas 4, 23 in der lateinischen Fassung der Bibel, der Vulgata.

Vielleicht hätten das die Mitglieder der Wiener Ärztekammer auf Wikipedia nachschauen sollen, bevor sie sich auf einen mörderischen Machtkampf um Positionen, gültige oder ungültige Gremialbeschlüsse, Vertrauensabstimmungen, Anzeigen bei der Aufsichtsbehörde, Rücktritte, Intrigen und Handgreiflichkeiten (!) eingelassen haben?

Geständnis: Trotz der Bemühungen der Fachjournalisten ist nicht ganz klar, was hinter den wüsten Vorgängen in der Ärztekammer steckt. Ist es eine parteipolitische Angelegenheit? Teilweise ja, aber die Fronten gehen offenbar quer durch. Geht es um notwendige Reformen oder um Ehrgeiz und offene Rechnungen? Anscheinend um beides. Dass tiefe persönliche Aversionen eine Rolle spielen, ist klar, aber haben die eine Grundlage in echten, sachlichen Fragen?

Fest steht allerdings, dass der Präsident der Ärztekammer in einem Verfahren um eine Firma für Ordinationseinrichtungen von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt wird. Das sollte vielleicht doch zumindest eine Suspendierung …? Nein, der Präsident bleibt und tritt zur Gegenoffensive an.

Aber das kann nicht so weitergehen. Sonst leidet das Ansehen der Ärzteschaft als Ganzes. Und das kann man zu Zeiten einer Überlastung im Gesundheitssystem nicht brauchen. (Hans Rauscher, 20.9.2023)