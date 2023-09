Toyota Corolla SW, Mazda6 Kombi, Subaru Outback: Das ist alles, was an Kombis aus Japan verblieben ist. Wir befragten Toyotas Hybridkombi auf Kernkompetenz.

In den praktischen Corolla-Kombi passt die Picknickausrüstung für die ganze Familie locker rein. Foto: Andreas Stockinger

Die Kombis sind ziemlich aus der Mode geraten. Sie gelten als bieder und fad, sie sind meistens nicht sonderlich attraktiv, sie sind die Pflicht und nicht die Kür, sie sind der Kompromiss und nicht die Wunschvorstellung. Aber: Sie sind praktisch. Das ist ihr Sinn. Sie haben mehr Platz, und auch da gibt es Ausnahmen, aber dann ergibt das keinen Sinn mehr.

Das Kombiangebot richtet sich in erster Linie an Familien, die eben erhöhten Platzbedarf haben, viel Gepäck, Kinderwagen, Roller, Fahrrad und sonstiges Freizeitgerät, oder an Hobbybastler, die größere Flächen zum Transport ihrer Utensilien brauchen. Es ist also nicht der pure Spaß, der zum Kauf eines Kombis verleitet, sondern die Notwendigkeit.

Sauber und aufgeräumt zeigt sich der Innenraum des Corolla SW. Foto: Andreas Stockinger

Richtige Wahl

Das muss nicht schlecht sein, und am Ende zählt sowieso nur die Zufriedenheit. Wenn sich alles gut ausgeht, hier auch im räumlichen Platzbedarf gedacht, dann war das die richtige Wahl.

Was den Kombi noch ein wenig als zweite Wahl dastehen lässt, ist der Umstand, dass er nicht als eigenständige Form gesehen wird, sondern von einer anderen abgeleitet ist. Der Kombi ist fast immer der Auf- und Umbau einer Limousine, der damit auch die Eleganz und der Leichtigkeit genommen werden.

Da sind wir völlig erhaben, für uns zählt auch in diesem Fall der praktische Nutzen. Der wird oft genug geringgeschätzt, daher lassen wir ihn hier hochleben: Der Toyota Corolla ist nicht der klassische Kombi, aber es gibt ihn eben auch als Kombi, und in dieser Ausführung bietet er deutlich mehr Platz. Wenn es sein muss: 1606 Liter wären hinten unterzubringen unter Ausnützung aller Möglichkeiten. Da bringt man also nicht nur den Einkauf für das verlängerte Wochenende, sondern das Gepäck der Familie für einen ernsthaften Urlaub unter. Die Familie natürlich auch.

In dieser Galerie: 4 Bilder Er war des Malermeisters und der Tapeziererin Liebling: Der dreitürige Opel Kadett A Caravan von 1963 eröffnete gewissermaßen den Reigen kompakter Kombis. Opel Der erste Corolla-Kombi ist nicht viel später dran – einen frühen Ableger, dreitürig wie der obige Opel, gab es schon 1967. Im Bild ein Corolla (dritte Generation) Kombi von 1974. Wikipedia Anders als man meinen möchte, war VWs Golf Variant ein Nachzügler. Der erste fuhr 1993 vor, da war der Wandel vom Arbeitstier zum Freizeitgefährt fast abgeschlossen. Volkswagen AG Neuerdings gibt es den Corolla auch als SUV namens Cross. Beim Kofferraum hat der Kombi aber klar die Nase vorn: 581 bis 1606 Liter hie, 384 bzw. 436 bis 1359 Liter da. Andreas Stockinger

TEST: Toyota Corolla TS Active Drive Preis: 33.790 € (Testwagen: 35.890 €)

Antrieb: 4-Zylinder-Atkinson-Benziner, 72 kW (98 PS), Drehstrom-Synchron-Elektromotor, 70 kW (95 PS), Systemleistung: 103 kW (140 PS); Lithium-Ionen- Batterie (Kapazität: 4,08 Ah); E-CVT-Getriebe, Frontantrieb

Fahrleistung: 0–100 km/h in 9,4 sec, Spitze 180 km/h

Dimensionen: 465/179/146 cm; Radstand: 270 cm; Kofferraum: 581–1606 l; Leergewicht: 1485 kg; Anhängelast (gebremst): 750 kg

T+ Praktisch, vielseitig. Sympathische Autokategorie

T– Allgemeines Phänomen: nervige Assistenzsysteme

Konkurrenz: VW Golf Variant, Škoda Octavia Combi, Seat Leon Kombi, Ford Focus Turnier, Opel Astra ST, Peugeot 308 SW, Renault Mégane Grandtour ÖKO-WERTUNG

Normverbrauch (kombiniert): 4,5–4,7 l / 100 km; CO2: 101–106 g/km

Kommentar:Realverbrauchswerte wie ein Diesel

Ausgereiftes Konzept

Bieder? In diesen Kategorien denken wir nicht. Wir brauchen Platz. Meist sind es ja die anderen, die Platz brauchen, unsere Bedürfnisse finden in einer schlanken Tasche Platz, aber die Familie ufert aus. Die Selbstverständlichkeit, mit der der Corolla diesen Ansprüchen gerecht wird, spricht sehr für ihn. Dass dieser Toyota einer der wenigen japanischen Vertreter ist, die auf diese Art von duldsamer und uneitler Erwartung noch Rücksicht nehmen, macht ihn fast schon zum Exoten.

Wobei: Der Corolla als solcher wurde mehr als 50 Millionen Mal gebaut und verkauft, der Erfolg gibt der Baureihe also recht. Das Konzept ist ausgereift, und Corolla steht außerdem für pannenfrei und zuverlässig, das zählt mehr als nur lässig sein.

Auch vor dem ganz großen Urlaubsgepäck kapituliert der Toyota Corolla nicht. Foto: Andreas Stockinger

Vernünftige Leistung

Der Kombi (TS steht für Touring Sports) ist mit der fünften Generation des Toyota-Hybridantriebs ausgestattet: Leiser, sauberer, reaktionsschneller, er bietet eine vernünftige Leistung bei noch vernünftigerem Verbrauch. Die Systemleistung beträgt hier 140 PS, das reicht gut aus und birgt Reserven, auf die wir uns gerne ausreden, der Verbrauch liegt bei gutem Willen bei fünf Liter Sprit auf 100 km. Wir fahren also einen ruhigen und spontanen Benziner mit den Verbrauchswerten eines Diesel ohne dessen Nachteile, unterstützt von einem sehr effizienten Elektromotor. Der Anteil der quasi unbemerkt emissionsfrei zurückgelegten Wege ist dabei erstaunlich hoch.

Was man jetzt als Vor- und Nachteil sehen kann: Der Corolla ist voll mit hilfreichen Assistenzsystemen, die einem auch auf die Nerven gehen können. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, sondern wird gerade allgemeiner Standard, von Spurhalteassistent bis zu Geschwindigkeitswarnung, das wäre uns optional lieber als auf- und vordringlich vorgeschrieben. Abgesehen davon ist die Assistenz im Wagen aber vorbildlich, so lassen wir uns gerne leiten. (Michael Völker, 20.9.2023)