Rudy Giuliani heuer bei der Veranstaltung zum 11. September. IMAGO/Clutch Pockets Wambli

Der wuchtige Ledersessel und das Bücherregal mit der eigenen Biografie sollen den Eindruck der gediegenen Seriosität erwecken. "Hallo, ich bin Rudy Giuliani", sagt der Mann: "Geben Sie mir die Chance, etwas Nettes, Lustiges zu machen. Ich kann Glückwünsche sprechen (...) oder auch aufmunternde Worte sagen. Manche Leute brauchen das." Der prominente 79-Jährige braucht vor allem Geld. Für 325 Dollar kann man den Ex-Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump für eine Videobotschaft auf der Prominenten-Plattform Cameo buchen. Wer 975 Dollar überweist, bekommt sogar einen persönlichen Videoanruf.

Einst war Rudy Giuliani der bekannteste Bürgermeister der USA. Nun haben gerade noch 16 Prozent der US-Amerikaner eine gute Meinung von ihm, und der exaltierte Selbstdarsteller steht vor der Pleite. Gerade hat ihn die Kanzlei Davidoff Hutcher & Citron LLP, die ihn seit 2019 in zahlreichen Prozessen vertrat, wegen unbezahlter Anwaltshonorare in Höhe von 1,36 Millionen Dollar verklagt. Der Sender CNN berichtet, dass sich bei Giuliani offene Rechnungen über rund fünf Millionen Dollar türmen. Weitere hohe Schadenersatzurteile stehen bevor.

Anschläge von 9/11

Giuliani hat schon versucht, signierte T-Shirts (für 911 Dollar das Stück) zu verkaufen, die an seine Rolle nach den Anschlägen vom 11. September 2001 erinnern, als er zupackend die Rettungs- und Aufräumarbeiten in New York leitete. Und vor zwei Monaten hat er seine Wohnung auf der Upper East Side mit drei Bädern, offenem Kamin und eichenholzvertäfeltem Esszimmer für 6,5 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten.

Sein Niedergang begann, als er sich nach dem Wahlsieg von Donald Trump ganz an den Rechtspopulisten band. Giuliani war zunächst Berater, dann Anwalt des Präsidenten und Verbreiter wildester Verschwörungslegenden. Giuliani war die treibende Kraft hinter Trumps Versuch, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu erpressen. Später erfand er immer krudere Lügen über angebliche Manipulationen bei der Präsidentschaftswahl.

Spätestens im Herbst 2020 nahm das öffentliche Image des einstigen Bürgermeister-Idols schweren Schaden, als er in einem Borat-Film als notgeiler alter Mann im Gespräch mit einer angeblich minderjährigen Reporterin vorgeführt wurde. Die bizarre Pressekonferenz vor dem Four Seasons von Philadelphia – tatsächlich ein Gartenbaubetrieb im Industriegebiet – machte ihn endgültig zur Witzfigur.

Angeklagt mit Trump

Seine Zulassung als Anwalt in New York und Washington hat Giuliani wegen seiner Wahllügen, die den Umsturzversuch vom 6. Jänner befeuerten, inzwischen verloren. Zwei Wahlmaschinenhersteller haben ihn auf Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagt. Nun ist er wegen seines Versuchs, das Wahlergebnis zu drehen, in Georgia angeklagt. Unabhängig davon haben ihn zwei Wahlhelferinnen aus dem Bundesstaat wegen Verleumdung verklagt. In dem Verfahren sollen für ihn alleine Anwaltskosten von 90.000 Dollar aufgelaufen sein. Die Verhandlung ist für den 11. Dezember angesetzt.

Hinzu kommen immer neue Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen den 79-Jährigen. Im Mai hat eine ehemalige Mitarbeiterin den Ex-Anwalt verklagt, weil er sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Als Belege reichte sie beim Gericht Tonaufnahmen und SMS-Nachrichten ein. Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass auch Cassidy Hutchinson, die durch ihre Aussage vor dem Kapitolsturm-Untersuchungsausschuss bekanntgewordene Mitarbeiterin von Trumps Ex-Stabschef Mark Meadows, in einem Buch Vorwürfe gegen Giuliani erhebt: Angeblich hat er ihr während der Trump-Rede am 6. Jänner 2021, bei der der Präsident den rechten Mob zum Marsch in Richtung Kapitol aufrief, hinter der Bühne an die Oberschenkel gegriffen. Giuliani bestreitet beide Anschuldigungen.

Wiederholt haben Freunde Giulianis versucht, Trump zur Übernahme der Gerichtskosten seines einstigen Anwalts zu drängen. Doch der Ex-Präsident soll sich bislang weigern. Mit Verlierern umgibt er sich nicht gern, und eine Zahlung könnte in seinen Augen als Schuldeingeständnis gewertet werden. (Karl Doemens aus Washington, 23.9.2023)