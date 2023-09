Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. EPA/HARISH TYAGI

Washington – Saudi-Arabien will Atommacht werden, wenn der regionale Rivale Iran die Atombombe erlangen sollte. Dies machte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Fernsehsender "Fox News" klar. Wenn Teheran die Bombe haben sollte, "dann müssen auch wir eine bekommen", sagte der starke Mann der arabischen Führungsmacht. Trotz einer jüngsten Entspannung kämpfen Teheran und Riad um die Vormachtstellung im Nahen Osten.

Saudi-Arabien bemüht sich derzeit auch um eine Annäherung zu Israel, das sich vom iranischen Atomprogramm existenziell bedroht fühlt. "Mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Frieden und der Normalisierung mit Israel näher", sagte der saudi-arabische Kronprinz im Fox-News-Interview.

Derzeit ist Israel die einzige bekannte Atommacht in der Region, auch wenn es dies offiziell nicht zugibt. Das iranische Atomprogramm sollte durch ein im Jahr 2015 in Wien geschlossenes Kontrollabkommen beschränkt werden, doch wurde es durch den vom späteren US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2018 verkündeten Ausstieg Washingtons aus dem Deal zu Makulatur. Das Mullah-Regime in Teheran zählt im aktuellen russischen Eroberungskrieg in der Ukraine zu den Unterstützern Moskaus. Saudi-Arabien ist ein langjähriger Verbündeter der USA, macht aber mit Russland gemeinsame Sache, um den Ölpreis hoch zu halten. (APA, 20.9.2023)

vos