Torfestival in München prolongiert die Serie der Bayern. Bellingham erlöste Real bei 1:0 gegen Union Berlin in letzter Minute. Arsenal fertigt Eindhoven ab

Kane trifft wieder. IMAGO/ULMER

München/Madrid - Bayern München hat im packenden Schlagerspiel der Champions League gegen Manchester United einen weiteren Sieg für die Fußball-Rekordbücher gefeiert. Den Münchnern gelang am Mittwoch mit einem furiosen 4:3 (2:0) gegen die "Red Devils" ein Traumstart in die Gruppe A, womit der deutsche Rekordmeister seit 35 Spielen in der Gruppenphase der Königsklasse ungeschlagen ist (32 Siege, drei Remis). Zudem war es der 14. Erfolg in einem CL-Gruppenspiel in Serie.

ÖFB-Legionär Konrad Laimer spielte bei den Münchnern in der Allianz Arena vor den Augen von Teamchef Ralf Rangnick als Rechtsverteidiger durch. Für die Bayern, die ohne ihren gesperrten Trainer Thomas Tuchel auskommen mussten, erzielten Leroy Sané (28.), Serge Gnabry (32.), Harry Kane (53.) mit einem eiskalten Handelfmeter und Mathys Tel (92.) die Treffer. Ex-Sturm-Torjäger Rasmus Höjlund (49.) mit einem abgefälschten Schuss und Casemiro (88., 95.) mit einem Doppelpack machten die Partie jeweils kurzfristig spannend.

Arnautovic startet

Beim Führungstreffer sah United-Tormann Andre Onana nicht gut aus, zuvor war Christian Eriksen aus kurzer Distanz an Bayern-Goalie Sven Ulreich gescheitert (5.). Im zweiten Gruppenspiel kam Galatasaray Istanbul gegen Kopenhagen nach einer Aufholjagd noch zu einem späten 2:2 (0:1).

Im zweiten Spiel der Salzburg-Gruppe D holte Champions-League-Finalist Inter Mailand bei Real Sociedad ein glückliches 1:1 (0:1). Für die Basken hatte Brais Mendez bereits in der 4. Minute getroffen, Lautaro Martínez (87.) glich spät nach einem Stanglpass aus. Inter-Trainer Simone Inzaghi nahm im Vergleich zum jüngsten 5:1-Derbysieg gegen AC Milan fünf Veränderungen vor, auch ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic durfte sein Startelf-Debüt feiern. Der Wiener gehörte zu den gefährlichsten Spielern bei den Italienern, die allerdings vom starken Auftritt der Spanier etwas düpiert waren. Arnautovic wurde in der 55. Minute ausgewechselt.

Souveränes Arsenal, spätes Real

In der Gruppe B feierte Arsenal einen klaren 4:0 (3:0)-Sieg gegen Sturm-Bezwinger PSV Eindhoven. Die "Gunners" überzeugten beim Comeback in der Königsklasse und ließen den Niederländern nach Treffern von Bukayo Saka (8.), Leandro Trossard (20.), Gabriel Jesus (38.) und Martin Ödegaard (70.) keine Chance. Das französische Tabellenschlusslicht RC Lens erkämpfte sich mit Abwehrchef Kevin Danso ein 1:1 (1:1) beim FC Sevilla.

Ein Last-Minute-Treffer von Jude Bellingham bewahrte Real Madrid und ÖFB-Star David Alaba vor einem Fehlstart. Die Königlichen mussten am Mittwoch zum Auftakt der Gruppe C gegen den deutschen Bundesligisten Union Berlin bis zur 94. Minute auf das erlösende Tor zum 1:0 (0:0) warten. Die Berliner, bei denen Christopher Trimmel auf der Bank saß, verpassten beim Königsklassen-Debüt sowie beim ersten Einsatz von Neo-Abwehrchef Leonardo Bonucci denkbar unglücklich eine Sensation.

Einen doppelt abgefälschten Valverde-Schuss nach einem Eckball drückte der Ex-Dortmunder Bellingham aus kurzer Distanz über die Linie. Die Madrilenen von Trainer Carlo Ancelotti sind damit in dieser Saison mit dem sechsten Sieg im sechsten Pflichtspiel weiter makellos. Alaba spielte als Linksverteidiger sowie später Innenverteidiger durch und zeigte eine solide Vorstellung. Real Madrid kam am Ende auf 30 Torschüsse, ließ aber lange Zeit die nötige Präzision vermissen. Im zweiten Gruppenspiel feierte SSC Napoli einen späten 2:1 (1:0)-Sieg bei Sporting Braga. (APA, 20.9.2023)

Gruppe A - 1. Runde:

Galatasaray Istanbul - FC Kopenhagen 2:2 (0:1)

Tore: Boey (86.), Tete (88.) bzw. Elyounoussi (35.), Goncalves (58.).

Gelb-Rote Karte: Jelert (73./Kopenhagen)

Bayern München - Manchester United 4:3 (2:0)

Tore: Sané (28.), Gnabry (32.), Kane (53./Handelfmeter), Tel (92.) bzw. Höjlund (49.), Casemiro (88., 95.); Bayern: mit Laimer

Gruppe B - 1. Runde:

FC Sevilla - RC Lens 1:1 (1:1)

Tore: Ocampos (9.) bzw. Fulgini (24.); Lens: mit Danso

Arsenal - PSV Eindhoven 4:0 (3:0)

Tore: Saka (8.), Trossard (20.), Gabriel Jesus (38.), Ödegaard (70.)

Gruppe C - 1. Runde:

Real Madrid - Union Berlin 1:0 (0:0)

Tor: Bellingham (94.); Real Madrid: mit Alaba; Union: Trimmel Ersatz

SC Braga - SSC Napoli 1:2 (0:1)

Tore: Bruma (84.) bzw. Di Lorenzo (45.+1), Niakate (88./Eigentor)